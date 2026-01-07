Kandidatura za Predsjedništvo BiH: Još jedna stranka podržala Denisa Bećirovića

Sastanak SDP-a BiH i Prve mostarske partije održan je danas. Delegacija Prve mostarske partije, na čelu s predsjednikom Semirom Drljevićem – Lovcem, te Dinom Hadžić i Amirom Hadžić, bila je domaćin radnog sastanka na kojem su prisustvovali predsjednik KO SDP-a BiH HNK-a Ivor Perić i predsjednik Gradskog odbora SDP-a BiH Mostar Senad Đeldum.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Gradu Mostaru.

Prva mostarska partija je izrazila podršku kandidatu SDP-a Dr. Denisu Bećiroviću u kandidaturi za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka u prostorijama Prve mostarske partije, razgovarano je o funkcionisanju HNK-a, Gradskog vijeća Mostara, potrebi jačanja institucionalnog dijaloga te zajedničkoj odgovornosti političkih aktera za stabilnost, razvoj i unapređenje kvaliteta života svih građana Bosne i Hercegovine. Poseban akcenat stavljen je na važnost saradnje u oblastima lokalne infrastrukture, javnih usluga, transparentnosti rada gradske uprave i zaštite javnog interesa.

Sagovornici su se složili da Mostaru treba više otvorenog dijaloga, manje političkih podjela i veći fokus na konkretna rješenja problema s kojima se građani svakodnevno suočavaju. Istaknuta je spremnost za nastavak komunikacije i saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa, uz međusobno uvažavanje političkih razlika.

SDP Mostar ostaje opredijeljen za politiku saradnje, odgovornosti i rada u interesu svih građanki i građana Bosne i Hercegovine, a posebno Grada Mostara, te smatra da su ovakvi sastanci važan doprinos jačanju demokratskih procesa na lokalnom nivou, saopšteno je iz SDP-a.