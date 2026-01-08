Nada Đurevska: 74. godišnjica rođenja najveće bh. glumačke dive

Na današnji dan 1952. godine, u Skoplju je rođena Nada Đurevska, diva bosanskohercegovačkog i regionalnog glumišta i jedna od naših najboljih glumica svih vremena. U Sarajevo se s porodicom doselila kao šestogodišnja djevojčica, gdje je, 1979., diplomirala glumu na Odsjeku scenskih umjetnosti Filozofskog fakulteta.
Prema mišljenju njenih kolega, ali i stručnjaka za sedmu umjetnost, Đurevska je bila najveća glumica koju je ova zemlja ikada imala, a tu titulu su joj dali i obični ljudi, oni koji su je voljeli i koji i danas tuguju za njom. Na sceni i pred kamerom nosila je onu rijetku vrstu istine koja se ne uči, već se živi. Njena gluma nije tražila pažnju; ona ju je prirodno osvajala, tiho i postojano, kao što se osvajaju najdublja ljudska povjerenja.
Skrivala emocije
Đurevska je i kolegama i javnosti ostala u sjećanju po vrhunskim ulogama na daskama koje život znače, brojnim filmovima i TV serijama, ali i kao glumica koja nikada nije žudjela za isticanjem. Nije bila skandalozna osoba, nikada o njoj nisu pisali tabloidi, niti je davala intrigantne, dvosmislene izjave. Svoje emocije čuvala je za sebe, a ispod suzdržanog garda koji je postavljala, krila se topla i emotivna osoba.
– Nisam mnogo griješila ni prema prijateljima ni prema drugima. Često sam se izvinjavala i onda kad se onaj drugi trebao meni izviniti. Obično ne volim reći “volim te”, nego to pokažem na neki način, jer ako je iskrena emocija, ljudi je lako prepoznaju. I uvijek sam ja, u svakom odnosu, više voljela. Možda je to dobro – izjavila je svojevremeno Đurevska u jednom od intervjua za “Dnevni avaz”.
Prva Nadina uloga bila je Varje u Čehovljevoj drami “Višnjik”. Od 1974. do 1979. bila je angažirana u Kamernom teatru, a od 1979. članica Narodnog pozorišta Sarajevo. Neprevaziđene pozorišne uloge odigrala je u predstavama: “Izgubljeni sin”, “Woyzeck”, “Hamlet”, “Medeja”, “Tartuffe”, “Legenda o Ali-paši”, “Derviš i smrt”... Bila je aktivna na pozorišnim daskama i u najtežim vremenima, tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.). Ostala je vjerna sceni, Sarajevu i umjetnosti, svjedočeći da kultura nije luksuz, već potreba, način da se preživi i sačuva ljudskost.
Neka od filmskih ostvarenja, od 40 u kojima je tumačila razne karakterne uloge, pamte se po njenoj maestralnoj glumi, poput: “Igmanski marš”, “Miris dunja”, “Od zlata jabuka”, “Moj brat Aleksa”, “Kod amidže Idriza”, “Dobro uštimani mrtvaci”...
Majka Mubera
Pod rediteljskom palicom Sulejmana Kupusovića Đurevska je odigrala jednu od njenih najupečatljivijih uloga – majke Mubere u TV seriji “Viza za budućnost” po kojoj je naročito pamti publika u cijeloj regiji. I danas se prepričavaju skečevi Mubere i zeta Suada, kojeg je glumio Admir Glamočak koji kaže da su morali često prekidati snimanje tih scena jer su “umirali” od smijeha.
Nada Đurevska je u svojoj četrdesetogodišnjoj karijeri osvojila brojne nagrade. Prvu je dobila za ulogu šutljive, ali tajno zaljubljene žene u filmu „Od zlata jabuka”. Između ostalih, dobitnica je i Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra MESS 2002., te Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2014. godine.
Posljednja predstava u kojoj je igrala prije nego što je otišla u penziju, u januaru 2014. godine, bila je “Kad bi ovo bio film” reditelja Dine Mustafića.
Najveća diva bosanskohercegovačkog glumišta preminula je u Sarajevu, 13. septembra 2017., u 65. godini. “Otišla je tiho kako je i živjela”, napisale su u posljednjoj poruci Nadine kolege iz Narodnog pozorišta u Sarajevu.
Osnovana dinastija Grimaldi u Monaku
1297. - Italijanski plemić Frančesko Grimaldi (Francesco), preobučen u kaluđera, ušunjao se u tvrđavu Monako, koja je bila pod vlašću Đenove, potom u nju pustio svoje vojnike i osvojio je. Osnovao je dinastiju Grimaldi, koja je i danas na vlasti u kneževini Monako, te kao Renije Prvi vladao do smrti 1314. godine.
1324. - Umro italijanski istraživač Marko Polo, najpoznatiji evropski srednjovjekovni putnik. Ka Dalekom istoku krenuo je iz Venecije 1271., u svojoj 17. godini. Proputovao je Mezopotamiju, Kurdistan, Perziju, Turan, Pamir, Kineski Turkestan i Mongoliju i stigao u Peking 1275. godine. Opisao je putovanja u "Knjizi o čudima svijeta", objavljenoj 1298., kasnije nazvanoj "Milion", koja je podstakla mnoga geografska otkrića.
489. godišnjica osnivanja Gazi Husrev-begove medrese
1537. godine, u Sarajevu je osnovana Gazi Husrev-begova medresa, najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini i jedna od rijetkih u svijetu koja u kontinuitetu radi više od 480 godina. Njen osnivač je unuk osmanskog sultana Bajazida II, Gazi Husrev-beg, čija vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Poznata je pod imenom Kuršumli medresa po olovnim kupolama koje je prekrivaju. Danas Gazi Husrev-begova medresa djeluje kao srednja škola. Školovanje traje četiri godine. Svršenici Gazi Husrev-begove medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovini i na mnogim fakultetima u inozemstvu, posebno u islamskom svijetu.
1589. - Rođen hrvatski barokni književnik Ivan Đivo Gundulić, najznačajniji pjesnik južnoslavenskog područja u 17. stoljeću. Pisao je mitološke drame i romantične tragikomedije, a najvrednija njegova djela su lirski ep “Suze sina razmetnoga”, junački ep “Osman” i pastirska igra “Dubravka” koja završava čuvenom himnom slobodi.
1642. - Umro italijanski astronom, fizičar i matematičar Galileo Galilej (Galilei), osnivač mehanike kao nauke, posebno dinamike i kinematike. Hidrostatsku vagu pronašao je 1585., a 1589. formulirao je zakone slobodnog pada tijela pod djejstvom sile teže i kretanja po kosoj ravni. Uveo je pojmove ubrzanja i inercije. Konstruirao je astronomski durbin, otkrio Orionovu maglinu, neravnine na Mjesecu, četiri Jupiterova satelita, Venerine faze, pjege na Suncu i konstatirao da je Mliječni put ogroman skup zvijezda.
1713. - Preminuo italijanski kompozitor i violinist Arkanđelo Koreli (Arcangelo Corelli), osnivač Bolonjske violinske škole. Jedinstvom emotivnosti i uravnotežene forme uspostavio je ravnotežu s obiljem baroknih ukrasa u svojoj muzici, postigavši klasičnu smirenost. Djela: 12 končerta grosa, sonate za violinu, tri sonate.
1896. - Umro francuski pisac Pol Verlen (Paul Verlaine), boem i pustolov, čija je poezija, puna lirizma i muzike, znatno utjecala na simboličku školu. Djela: zbirke pjesama "Romanse bez riječi", "Galantne svečanosti", "Elegije", "Mudrost".
1910. - Ruska balerina Galina Sergejevna Uljanova, vodeća balerina "Boljšoj teatra" poslije Drugog svjetskog rata, rođena je na današnji dan. Briljantno je tumačila glavne uloge u baletima "Labudovo jezero", "Uspavana ljepotica", "Krcko Oraščić", "Žizela", "Pepeljuga" i "Romeo i Julija".
1935. - Rođen američki muzičar Elvis Prisli (Presley), "kralj roka", izuzetno popularan pedesetih i šezdesetih godina 20. vijeka. Prodao je više od 150 miliona ploča i glumio u dvadesetak filmova. Umro je 1977. od prekomjerne upotrebe alkohola i droge.
1942. - Engleski fizičar Stiven Hoking (Stephen Hawking), jedan od vodećih svjetskih naučnika 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Reputaciju vodećeg naučnika stekao je knjigom o porijeklu univerzuma "Kratka historija vremena", objavljenom 1988. godine. Preminuo je 14. marta 2018. godine.
1947. - Rođen Dejvid Bouvi (David Bowie), britanski rok muzičar, kompozitor, muzički producent, aranžer i glumac. Godine 2014., dijagnosticiran mu je rak jetre. Posljednji album “Blackstar” izdat mu je na 69. rođendan, 8. januara 2016., a dva dana poslije Bowie je preminuo.
1993. - Potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakiju Turajlića, dok je u pratnji UN-a putovao za Sarajevski aerodrom, ubili pripadnici Vojske RS.
2005. – Preminuo Suvad Katana, bivši bh. fudbaler, od posljedica srčanog udara u 36. godini života. Rođen je 6. aprila 1969. u mjestu Delijaš blizu Trnova. Karijeru je počeo u Željezničaru 1987. godine, a 1992. je otišao u Belgiju, gdje je igrao za Genk (1992. – 1994.), Gent (1994. – 1996.) i Anderlecht (1996. -1998.). U Belgiji je bio jedan od najboljih igrača zadnje linije 1990-ih, gdje je dobio i mnoge nagrade. Također igrao je i u Turskoj za Adanaspor (1998. – 1999.), da bi karijeru završio u Lokerenu u Belgiji (1999. – 2004.). Za reprezentaciju BiH odigrao je 10 utakmica.