Nada Đurevska: 74. godišnjica rođenja najveće bh. glumačke dive

Na današnji dan 1952. godine, u Skoplju je rođena Nada Đurevska, diva bosanskohercegovačkog i regionalnog glumišta i jedna od naših najboljih glumica svih vremena. U Sarajevo se s porodicom doselila kao šestogodišnja djevojčica, gdje je, 1979., diplomirala glumu na Odsjeku scenskih umjetnosti Filozofskog fakulteta.

Prema mišljenju njenih kolega, ali i stručnjaka za sedmu umjetnost, Đurevska je bila najveća glumica koju je ova zemlja ikada imala, a tu titulu su joj dali i obični ljudi, oni koji su je voljeli i koji i danas tuguju za njom. Na sceni i pred kamerom nosila je onu rijetku vrstu istine koja se ne uči, već se živi. Njena gluma nije tražila pažnju; ona ju je prirodno osvajala, tiho i postojano, kao što se osvajaju najdublja ljudska povjerenja.

Skrivala emocije

Đurevska je i kolegama i javnosti ostala u sjećanju po vrhunskim ulogama na daskama koje život znače, brojnim filmovima i TV serijama, ali i kao glumica koja nikada nije žudjela za isticanjem. Nije bila skandalozna osoba, nikada o njoj nisu pisali tabloidi, niti je davala intrigantne, dvosmislene izjave. Svoje emocije čuvala je za sebe, a ispod suzdržanog garda koji je postavljala, krila se topla i emotivna osoba.

– Nisam mnogo griješila ni prema prijateljima ni prema drugima. Često sam se izvinjavala i onda kad se onaj drugi trebao meni izviniti. Obično ne volim reći “volim te”, nego to pokažem na neki način, jer ako je iskrena emocija, ljudi je lako prepoznaju. I uvijek sam ja, u svakom odnosu, više voljela. Možda je to dobro – izjavila je svojevremeno Đurevska u jednom od intervjua za “Dnevni avaz”.

Prva Nadina uloga bila je Varje u Čehovljevoj drami “Višnjik”. Od 1974. do 1979. bila je angažirana u Kamernom teatru, a od 1979. članica Narodnog pozorišta Sarajevo. Neprevaziđene pozorišne uloge odigrala je u predstavama: “Izgubljeni sin”, “Woyzeck”, “Hamlet”, “Medeja”, “Tartuffe”, “Legenda o Ali-paši”, “Derviš i smrt”... Bila je aktivna na pozorišnim daskama i u najtežim vremenima, tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.). Ostala je vjerna sceni, Sarajevu i umjetnosti, svjedočeći da kultura nije luksuz, već potreba, način da se preživi i sačuva ljudskost.

Neka od filmskih ostvarenja, od 40 u kojima je tumačila razne karakterne uloge, pamte se po njenoj maestralnoj glumi, poput: “Igmanski marš”, “Miris dunja”, “Od zlata jabuka”, “Moj brat Aleksa”, “Kod amidže Idriza”, “Dobro uštimani mrtvaci”...

Majka Mubera

Pod rediteljskom palicom Sulejmana Kupusovića Đurevska je odigrala jednu od njenih najupečatljivijih uloga – majke Mubere u TV seriji “Viza za budućnost” po kojoj je naročito pamti publika u cijeloj regiji. I danas se prepričavaju skečevi Mubere i zeta Suada, kojeg je glumio Admir Glamočak koji kaže da su morali često prekidati snimanje tih scena jer su “umirali” od smijeha.

Nada Đurevska je u svojoj četrdesetogodišnjoj karijeri osvojila brojne nagrade. Prvu je dobila za ulogu šutljive, ali tajno zaljubljene žene u filmu „Od zlata jabuka”. Između ostalih, dobitnica je i Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra MESS 2002., te Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2014. godine.

Posljednja predstava u kojoj je igrala prije nego što je otišla u penziju, u januaru 2014. godine, bila je “Kad bi ovo bio film” reditelja Dine Mustafića.

Najveća diva bosanskohercegovačkog glumišta preminula je u Sarajevu, 13. septembra 2017., u 65. godini. “Otišla je tiho kako je i živjela”, napisale su u posljednjoj poruci Nadine kolege iz Narodnog pozorišta u Sarajevu.