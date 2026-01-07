Ekstremni minusi u BiH: Stiže hladnoća i nove padavine

Nakon snijega i leda, večeras u Bosnu i Hercegovinu stiže ekstremna hladnoća, a tokom vikenda očekuju se i nove padavine.

U naredne dvije noći dolaze izraženiji minusi s temperaturama koje lokalno mogu pasti i do -15°C, dok će u mrazištima biti i hladnije.

Kako navode iz BHMeteo, padavine postepeno slabe i prestaju još večeras, uz slab snijeg na istoku, sjeveroistoku i sjeveru zemlje, s još nekoliko centimetara novog snijega.

- Sutra prestanak padavina uz razvedravanje u svim krajevima. Razvedravanje najprije u Krajini, gdje već noćas temperature padaju duboko ispod nule, uz lokalno dvocifrene minuse do jutra, do oko -15°C - navode iz BHMeteo.

Sutra navečer očekuju se još veći minusi u ostatku zemlje.

- Temperatura većinom od -16 do -8°C, na jugu do -3°C. U noći na petak dolazi do postepenog naoblačenja sa zapada, uz prodor juga pa bi temperature polako rasle. Najhladnije će biti po kotlinama i mrazištima istočne i sjeveroistočne Bosne, zajedno sa Posavinom i Semberijom, uz temperature lokalno do -15°C i niže - dodaju iz BHMeteo.

Nakon sunčanijeg sutrašnjeg dana, već u petak i tokom vikenda očekuje se porast naoblake uz nove padavine. U petak jugo, a za vikend novo zahlađenje.