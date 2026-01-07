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MINISTAR ZDRAVSTVA KS

Hasanović: Zdravstveni sistem Kantona Sarajevo funkcioniše u potpunosti i bez zastoja

Zahvaljujući pripremljenosti sistema, ljekarima i ljudima u zdravstvenom sektoru, sve intervencije su izvedene bez problema, poručio je

Enis Hasanović. Screenshot

FENA

7.1.2026

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović obišao je zdravstvene ustanove na području Kantona kako bi se u uslovima otežanih vremenskih prilika izazvanih snijegom, ledenom kišom, poledicom i niskim temperaturama upoznao o funkcionisanju zdravstvenog sistema i stanjem na terenu.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obavijestilo je javnost da zdravstveni sistem funkcioniše u potpunosti, da sve zdravstvene ustanove rade, te da su zdravstvene usluge građanima dostupne bez zastoja.

Realizovane sve intervencije

Navode da su sve intervencije hitne medicinske pomoći realizovane bez problema, a sva vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo su opremljena pogonom 4×4, što je omogućilo nesmetan rad i u najzahtjevnijim uslovima.

Također, sve područne ambulante JU Dom zdravlja KS su dostupne, a njihovi prilazi su očišćeni i prohodni, parking prostori nisu u potpunosti očišćeni, ali to ne utiče na dostupnost zdravstvenih usluga.

Nadalje, Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i KCUS imaju očišćene prilaze, te su u potpunosti funkcionalni i dostupni pacijentima; padinski i teško pristupačni dijelovi Kantona Sarajevo su pokriveni, a svi pacijenti kojima je bila potrebna zdravstvena intervencija su zbrinuti na vrijeme.

GSS u pripravnosti

Gorska služba spašavanja (GSS) stavila je na raspolaganje 10 vozila, a dodatni resursi su ponuđeni i od Civilne zaštite i drugih službi koji trenutno nisu potrebni, s obzirom na stabilno funkcionisanje sistema.

GSS i ATV klub ostaju u pripravnosti i na raspolaganju zdravstvenim institucijama ukoliko se ukaže potreba; a KJKP „Rad“ kontinuirano provodi ručno i mašinsko čišćenje snijega i poledice, kao i posipanje protivpoledičnim sredstvima na prilazima zdravstvenim ustanovama i pješačke površine.

Osim toga, Patronažna služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva redovno obavlja sve posjete porodiljama i novorođenčadima, uključujući i teško dostupna područja Kantona Sarajevo.

Doprinos svih na terenu

Ministarstvo zdravstva KS posebno ističe doprinos svih ljudi na terenu - zdravstvenih radnika, službi hitne pomoći, patronažne službe, komunalnih službi i partnerskih organizacija - čiji je rad u vanrednim okolnostima ključan za očuvanje zdravlja i sigurnosti građana.

- Sve zdravstvene ustanove rade i sistem funkcioniše stabilno. Obišao sam ustanove i stanje na terenu je bolje nego u mnogim sredinama u regionu. Zahvaljujući pripremljenosti sistema, ljekarima i ljudima u zdravstvenom sektoru, sve intervencije su izvedene bez problema. Hvala svima koji daju svoj doprinos adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti - poručio je ministar Hasanović.

S obzirom na to da se u narednim danima očekuju izrazito niske temperature i poledica, Ministarstvo zdravstva KS apeluje na građane da se ne kreću bez prijeke potrebe i da se pridržavaju savjeta ljekara, uključujući ne držanje ruku u džepovima prilikom kretanja po poledici, kako bi se smanjio rizik od padova i povreda.

Ministarstvo će nastaviti pratiti situaciju i u saradnji sa svim nadležnim službama, poduzimati neophodne mjere kako bi zdravstveni sistem ostao stabilan i dostupan svim građanima Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# KCUS
# ENIS HASANOVIĆ
# KANTON SARAJEVO
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