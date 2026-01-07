Hasanović: Zdravstveni sistem Kantona Sarajevo funkcioniše u potpunosti i bez zastoja

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović obišao je zdravstvene ustanove na području Kantona kako bi se u uslovima otežanih vremenskih prilika izazvanih snijegom, ledenom kišom, poledicom i niskim temperaturama upoznao o funkcionisanju zdravstvenog sistema i stanjem na terenu.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obavijestilo je javnost da zdravstveni sistem funkcioniše u potpunosti, da sve zdravstvene ustanove rade, te da su zdravstvene usluge građanima dostupne bez zastoja.

Realizovane sve intervencije

Navode da su sve intervencije hitne medicinske pomoći realizovane bez problema, a sva vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo su opremljena pogonom 4×4, što je omogućilo nesmetan rad i u najzahtjevnijim uslovima.

Također, sve područne ambulante JU Dom zdravlja KS su dostupne, a njihovi prilazi su očišćeni i prohodni, parking prostori nisu u potpunosti očišćeni, ali to ne utiče na dostupnost zdravstvenih usluga.

Nadalje, Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i KCUS imaju očišćene prilaze, te su u potpunosti funkcionalni i dostupni pacijentima; padinski i teško pristupačni dijelovi Kantona Sarajevo su pokriveni, a svi pacijenti kojima je bila potrebna zdravstvena intervencija su zbrinuti na vrijeme.

GSS u pripravnosti

Gorska služba spašavanja (GSS) stavila je na raspolaganje 10 vozila, a dodatni resursi su ponuđeni i od Civilne zaštite i drugih službi koji trenutno nisu potrebni, s obzirom na stabilno funkcionisanje sistema.

GSS i ATV klub ostaju u pripravnosti i na raspolaganju zdravstvenim institucijama ukoliko se ukaže potreba; a KJKP „Rad“ kontinuirano provodi ručno i mašinsko čišćenje snijega i poledice, kao i posipanje protivpoledičnim sredstvima na prilazima zdravstvenim ustanovama i pješačke površine.

Osim toga, Patronažna služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva redovno obavlja sve posjete porodiljama i novorođenčadima, uključujući i teško dostupna područja Kantona Sarajevo.

Doprinos svih na terenu

Ministarstvo zdravstva KS posebno ističe doprinos svih ljudi na terenu - zdravstvenih radnika, službi hitne pomoći, patronažne službe, komunalnih službi i partnerskih organizacija - čiji je rad u vanrednim okolnostima ključan za očuvanje zdravlja i sigurnosti građana.

- Sve zdravstvene ustanove rade i sistem funkcioniše stabilno. Obišao sam ustanove i stanje na terenu je bolje nego u mnogim sredinama u regionu. Zahvaljujući pripremljenosti sistema, ljekarima i ljudima u zdravstvenom sektoru, sve intervencije su izvedene bez problema. Hvala svima koji daju svoj doprinos adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti - poručio je ministar Hasanović.

S obzirom na to da se u narednim danima očekuju izrazito niske temperature i poledica, Ministarstvo zdravstva KS apeluje na građane da se ne kreću bez prijeke potrebe i da se pridržavaju savjeta ljekara, uključujući ne držanje ruku u džepovima prilikom kretanja po poledici, kako bi se smanjio rizik od padova i povreda.

Ministarstvo će nastaviti pratiti situaciju i u saradnji sa svim nadležnim službama, poduzimati neophodne mjere kako bi zdravstveni sistem ostao stabilan i dostupan svim građanima Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.