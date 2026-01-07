Vjetar poremetio rad žičare na Bjelašnici: Šestosjed do daljnjeg van funkcije

Iz Olimpijskog centra Bjelašnica – Igman saopćili su da je proteklih dana Bjelašnica bila pogođena ekstremnim vremenskim uslovima, uključujući orkanske udare vjetra koji su lokalno prelazili 150 km/h.
U takvim okolnostima, navode iz OC Bjelašnica, tokom redovne procedure izvlačenja korpi iz garaže došlo je do nagle promjene jačine i smjera vjetra, zbog čega je jedna korpa privremeno izašla iz projektovanih granica kretanja.
- Sigurnosni sistem je automatski reagovao i žičara je odmah zaustavljena – upravo kako je i predviđeno da zaštiti skijaše - saopćeno je iz OC Bjelašnica.
Iako nije utvrđeno stvarno oštećenje sistema, OC Bjelašnica je, iz maksimalne brige za sigurnost posjetilaca, donio odluku da se prije ponovnog puštanja u rad provedu dodatne, pojačane tehničke kontrole. U provjere su uključeni proizvođači opreme te nadležni domaći i međunarodni stručnjaci.
- Do završetka svih pregleda i zvaničnih potvrda o potpunoj sigurnosti, a isključivo iz najviše sigurnosnih razloga, šestosjedna žičara će privremeno ostati van funkcije. Skijalište Bjelašnica u međuvremenu normalno radi – većina vertikalnog transporta i sve otvorene staze su u punoj funkciji i spremne za skijaše - dodaje se u saopćenju.
Naglašeno je da je njihov najvažniji prioritet život i sigurnost svakog gosta.
- Zahvaljujemo se svim našim skijašima i posjetiocima na razumijevanju – vaša sigurnost nam je uvijek na prvom mjestu i upravo zbog toga ne pravimo nikakve kompromise kada je u pitanju bezbjednost - zaključuje se u saopćenju.