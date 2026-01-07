Vjetar poremetio rad žičare na Bjelašnici: Šestosjed do daljnjeg van funkcije

Iz Olimpijskog centra Bjelašnica – Igman saopćili su da je proteklih dana Bjelašnica bila pogođena ekstremnim vremenskim uslovima, uključujući orkanske udare vjetra koji su lokalno prelazili 150 km/h.

U takvim okolnostima, navode iz OC Bjelašnica, tokom redovne procedure izvlačenja korpi iz garaže došlo je do nagle promjene jačine i smjera vjetra, zbog čega je jedna korpa privremeno izašla iz projektovanih granica kretanja.

- Sigurnosni sistem je automatski reagovao i žičara je odmah zaustavljena – upravo kako je i predviđeno da zaštiti skijaše - saopćeno je iz OC Bjelašnica.