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PRAZNIČNA ATMOSFERA

Video / Pogledajte kako izgleda radost Božića u domu porodice Hajdukov u Tuzli

Za istim stolom našle su se sve generacije, ali i različite vjeroispovijesti, što ovom prazniku daje dodatnu vrijednost i poruku zajedništva

Božić u domu porodice Hajdukov - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

7.1.2026

U porodici Hajdukov u Tuli danas se obilježava Božić – praznik koji se, kako tradicija nalaže, slavi u krugu porodice i dragih prijatelja.

Sanja Hajdukov zajedno sa članovima porodice s posebnom pažnjom priprema svježa, domaća jela, a trpeza je mjesto okupljanja, razgovora i zajedničke radosti. Za istim stolom našle su se sve generacije, ali i različite vjeroispovijesti, što ovom prazniku daje dodatnu vrijednost i poruku zajedništva.

- Mi slavimo rođenje Hristovo. Mi se za ovo pripremamo nekoliko dana, pripremo 20-30 vrsta jela, kolača, sve je naša domaća proizvodnja. Sve ručno izradimo i tradicionalno nam dolaze prijatelji. Posebno je zanimljivo rasparčavanje česnice gdje se nalaze tri novčića, a i oni koji je izvuku vjeruju da će ih pratiti dobra sreća i zdravlja. Drago mi je da su od tri dva izvukli moja kćerka i zet, a treći prijateljica Tijana te joj želimo puno uspjeha na novom radnom mjestu. Otišli su u prave ruke. Božićna poruka glasi: Slava Bogu na visini, a na zemlji mir. Svake godine je sve važnije da to naglašavamo, jer su sve veće tenzije, ne samo u državi, nego u svijetu - rekla je Sanja.

Kako izgleda Božić u domu porodice Hajdukov, ispunjen toplinom, osmijesima i dobrim običajima, pogledajte u videosnimku na početku teksta. 

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# BOŽIĆ
# TUZLA
# SANJA HAJDUKOV
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