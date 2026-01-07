Na pitanje gdje su radnici KJKP "Rad", premijer KS odgovorio: "U kancelarijama”

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk govorio je o radu KJKP Rad i trenutnom stanju u ovom javnom preduzeću, gostujući u emisiji "BHT1 Uživo". Posebno se osvrnuo na broj zaposlenih i primjetan nedostatak radnika na ulicama glavnog grada.

Na pitanje zašto je na terenu vidljivo malo radnika, iako KJKP Rad zapošljava više od 1.000 ljudi, Uk je kazao da se većina zaposlenih nalazi u kancelarijama.

- Gdje je hiljadu zaposlenih? - pitala je novinarka Uka.

- To su ljudi po kancelarijama - odgovorio je premijer.

Uk je istakao da je situacija naslijeđena od prethodnih uprava.

- I to je onaj problem naslijeđenog problema. Preko hiljadu zaposlenih u Radu je ova vlada, odnosno ove dvije vlade kontinuiteta, zatekla. Sjećate se jednog slučaja kada je 40 članova iste porodice bilo zaposleno u Radu. To su sve stvari na koje mi moramo odgovarati - zaključio je Uk.