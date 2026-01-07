Sarajevsko preduzeće "Park": Ne možemo samoinicijativno sjeći i uklanjati stabla

Iz sarajevskog preduzeća "Park" oglasili su se povodom sječe i uklanjanja stabala izazvanih snježnim padavinama na javnim površinama.
Naglasili su da je pitanje orezivanja i uklanjanja stabala regulisano zakonom, te da to nije odluka koju mogu donositi samostalno. Svaka općina u Sarajevu, kažu, ima svoje propise i procedure za izdavanje saglasnosti ili odobrenja za sječu i podrezivanje stabala, što podrazumijeva:
- Stručne procjene;
- Katastarske planove;
- Saglasnosti i druge administrativne uvjete koje mora ispuniti podnosilac zahtjeva;
- Stručnu komisiju koju formira i finansira općina;
- Nadležnu općinsku službu koja provodi postupak;
- Odgovornu osobu koja potpisuje rješenje o odobrenju sječe ili podrezivanja.