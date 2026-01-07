Sarajevsko preduzeće "Park": Ne možemo samoinicijativno sjeći i uklanjati stabla

- Odgovornu osobu koja potpisuje rješenje o odobrenju sječe ili podrezivanja.

Naglasili su da je pitanje orezivanja i uklanjanja stabala regulisano zakonom, te da to nije odluka koju mogu donositi samostalno. Svaka općina u Sarajevu, kažu, ima svoje propise i procedure za izdavanje saglasnosti ili odobrenja za sječu i podrezivanje stabala, što podrazumijeva:

Iz sarajevskog preduzeća "Park" oglasili su se povodom sječe i uklanjanja stabala izazvanih snježnim padavinama na javnim površinama.

- Sve insinuacije da 'Park' samostalno odlučuje o sječi stabala bez uredno provedenog postupka i izdatog rješenja nisu tačne - naglasili su iz preduzeća.

Dodali su da trenutne aktivnosti nastale usljed nevremena spadaju u saradnju s Kantonalnim štabom civilne zaštite i štabovima civilne zaštite pojedinih općina. To su, kako navode, intervencije koje provodi Zimska služba u okviru Plana rada te službe.