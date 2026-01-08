Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO: Prepustio bih vlast djeci

Ime i prezime: Tomislav Kvesić.
Datum i mjesto rođenja: 30. juni 1981., Široki Brijeg.
Šta prvo uradite kad se probudite: Gunđam što moram ustati.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Ako ne bih bio astronaut, vjerojatno bih radio nešto u Općini.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevač (kao klinjo izvlačio lovu rodbini pjevajući popularne narodnjake).
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Brod.
Najdraža pjesma: „Heroj ulice“.
Šta gledate na televiziji: Reklame.
Šta Vas nervira: Reklame na TV-u.
Najdraži grad: Široki Brijeg.
Najbolji poklon koji ste dobili: Jedan od Boga i žene.
Čega se plašite: Neljudi.
S kim najradije pijete kafu: Kaže žena s njom.
Omiljena društvena mreža: Nerado bih ijednoj dao taj epitet.
Najdraža boja: Volim plavu jer je slična crvenoj, reče daltonist.
Ko Vam je uzor: Djeca.
Najdraži pisac: Tin Ujević.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Prepustio vlast djeci.
Omiljeni muzičar ili bend: „Prljavo kazalište“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Kapi“, Berislav Jurič.
Tim za koji navijate: Dinamo Zagreb.
Omiljena narodna izreka: Znam da ništa ne znam.
Koje pitanje najviše mrzite: Ne diskriminiram pitanja. Svako mrzim podjednako.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Matan iz serije „Prosjaci i sinovi“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Rusiju (ako oni prije ne posjete nas).