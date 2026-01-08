Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO: Prepustio bih vlast djeci

Ime i prezime: Tomislav Kvesić.

Datum i mjesto rođenja: 30. juni 1981., Široki Brijeg.

Šta prvo uradite kad se probudite: Gunđam što moram ustati.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Ako ne bih bio astronaut, vjerojatno bih radio nešto u Općini.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevač (kao klinjo izvlačio lovu rodbini pjevajući popularne narodnjake).

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Brod.

Najdraža pjesma: „Heroj ulice“.

Šta gledate na televiziji: Reklame.

Šta Vas nervira: Reklame na TV-u.

Najdraži grad: Široki Brijeg.

Najbolji poklon koji ste dobili: Jedan od Boga i žene.

Čega se plašite: Neljudi.

S kim najradije pijete kafu: Kaže žena s njom.

Omiljena društvena mreža: Nerado bih ijednoj dao taj epitet.

Najdraža boja: Volim plavu jer je slična crvenoj, reče daltonist.

Ko Vam je uzor: Djeca.

Najdraži pisac: Tin Ujević.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Prepustio vlast djeci.

Omiljeni muzičar ili bend: „Prljavo kazalište“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Kapi“, Berislav Jurič.

Tim za koji navijate: Dinamo Zagreb.

Omiljena narodna izreka: Znam da ništa ne znam.

Koje pitanje najviše mrzite: Ne diskriminiram pitanja. Svako mrzim podjednako.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Matan iz serije „Prosjaci i sinovi“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Rusiju (ako oni prije ne posjete nas).