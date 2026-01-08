Jedan od ključnih stubova obrazovanja: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu obilježava 489. godišnjicu

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu danas obilježava 489. godišnjicu neprekidnog odgojno-obrazovnog rada, čime potvrđuje svoj status jedne od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom bit će održana centralna svečanost – Svečana akademija, koja će početi u 14:30 sati u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese.

U okviru programa, pored prigodnih obraćanja, bit će dodijeljena posebna priznanja istaknutim svršenicima za doprinos afirmaciji ove odgojno-obrazovne ustanove, kao i druga priznanja i zahvalnice, prenosi MINA.

Gazi Husrev-begova medresa, utemeljena 1537. godine vakufnamom Gazi Husrev-bega, već gotovo pet stoljeća predstavlja jedan od ključnih stubova obrazovanja, duhovnosti i kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine.

Kroz njen odgojno-obrazovni sistem izrasle su generacije učenih i društveno angažiranih pojedinaca koji su, svako u svom vremenu, dali prepoznatljiv doprinos opstanku i razvoju bosanskohercegovačkog društva.