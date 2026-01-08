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NERAZJAŠNJENJE OKOLNOSTI

Od ubistva potpredsjednika Vlade RBiH prošle 33 godine: Niko nije odgovarao za smrt Hakije Turajlića

Turajlića su agresori ubili u oklopnom vozilu UNPROFOR-a prilikom povratka sa sastanka s turskom delegacijom

Turajlić: Sumnjiva smrt. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

8.1.2026

Prošle su 33 godina od ubistva prvog potpredsjednika Vlade RBiH Hakije Turajlića. 

Tog 8. januara 1993. Turajlić je pod nikad do kraja razjašnjenim okolnostima ubijen po povratku sa sastanka s turskom delegacijom na Sarajevskom aerodromu. U jeku agresije na BiH Turajlić je u ime Vlade RBiH otišao na sastanak s turskom delegacijom na aerodrom, a kojoj u to vrijeme četničke snage nisu dozvolile ulazak u Sarajevo.

On je bio u oklopnom vozilu UNPROFOR-a, u pratnji francuskih vojnika, koje su zaustavile srpske snage u sarajevskoj Kasindolskoj ulici. Francuski vojnici poslušali su naredbu agresora i otvorili vrata transportera u kojem je bio Turajlić. Tada je jedan srpski zločinac ispalio rafal i usmrtio potpredsjednika međunarodno priznate BiH.

Do danas je ostalo nerazjašnjeno zašto su pripadnici francuskog UNPROFOR-a poslušali naređenje agresorskih vojnika i otvorili vrata transportera, jer je Turajlić bio pod međunarodnom zaštitom. Također, nije jasno ni zašto nisu uzvratili vatru, niti pozvali pojačanje.

Niko nikad nije odgovorio ni na pitanje zbog čega u Turajlićevoj pratnji nije bilo pripadnika domaćih sigurnosnih službi, što bi možda spriječilo francuske vojnike da otvore vrata transportera ili bi možda zlikovac bio onemogućen da ga ubije. Sud je za ubistvo Turajlića sumnjičio Gorana Vasića, no on je oslobođen te tačke optužbe, jer nije bilo dovoljno konkretnih dokaza za odgovornost.

# HAKIJA TURAJLIĆ
# UNPROFOR
# BIH
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