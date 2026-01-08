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U BLIZINI BANJE LUKE

Zemljotres jačine 3,2 stepena po Richteru tokom noći pogodio BiH

Jačina zemljotresa, navodi se na stranici EMSC-a, iznosila je 3,2 stepena po Richterovoj skali

Zemljotres se desio tokom noći. EMSC

A. O.

8.1.2026

Područje u blizini Banje Luke pogodio je zemljotres u 1:30 sati iza ponoći, potvrđeno je na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara udaljen od Banje Luke, a podrhtavanje tla osjetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj.

Jačina zemljotresa, navodi se na stranici EMSC-a, iznosila je 3,2 stepena po Richterovoj skali.

Osim Banje Luke i okolnog područja gdje je bio epicentar, podrhtavanje tla prijavili su i građani Bugojna, Gornjeg Vakufa, Travnika i Zenice, među ostalima.

# ZEMLJOTRES
# EMSC
# BANJA LUKA
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