Sindikat KJKP "Rad" pružio podršku zaposlenicima: Svakodnevno daju svoj maksimum

Sindikat KJKP "Rad" upućuje zahvalnost radnicima preduzeća na njihovom angažmanu u složenim i zahtjevnim uslovima, ističući da obavljaju jedan od najodgovornijih poslova od značaja za građane Kantona Sarajevo.

- Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, povećanom obimu posla te nedostatku ispravnih vozila i mehanizacije, radnici KJKP "Rad" savjesno i odgovorno izvršavaju svoje zadatke, često radeći i kada ne postoje osnovni tehnički uslovi za rad - ističu iz "Rada".

Kako navode, povodom tvrdnji da ulice nisu propisno očišćene, odlučno poručuju da su takve optužbe neosnovane.

- Uposlenici svakodnevno daju maksimum kako bi javne površine i saobraćajnice bile što čistije i prohodnije. Sindikat KJKP "Rad" stoji uz svoje radnike i poziva javnost i nadležne institucije da prepoznaju njihov trud te da se fokus usmjeri na rješavanje sistemskih problema i poboljšanje uslova rada - navode iz Sindikata.

Ovakva reakcija uslijedila je nakon brojnih pritužbi građana Sarajeva iz svih dijelova grada, koji svakodnevno ukazuju na nepočišćene ulice, trotoare i pješačke staze, zbog čega je kretanje na pojedinim mjestima gotovo onemogućeno.