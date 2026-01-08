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UPUĆUJU ZAHVALNOST

Sindikat KJKP "Rad" pružio podršku zaposlenicima: Svakodnevno daju svoj maksimum

Kako navode, povodom tvrdnji da ulice nisu propisno očišćene, odlučno poručuju da su takve optužbe neosnovane

Ističu da rade jedan od najodgovornijih poslova. Vlada KS

Dž. M.

8.1.2026

Sindikat KJKP "Rad" upućuje zahvalnost radnicima preduzeća na njihovom angažmanu u složenim i zahtjevnim uslovima, ističući da obavljaju jedan od najodgovornijih poslova od značaja za građane Kantona Sarajevo.

- Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, povećanom obimu posla te nedostatku ispravnih vozila i mehanizacije, radnici KJKP "Rad" savjesno i odgovorno izvršavaju svoje zadatke, često radeći i kada ne postoje osnovni tehnički uslovi za rad - ističu iz "Rada".

Kako navode, povodom tvrdnji da ulice nisu propisno očišćene, odlučno poručuju da su takve optužbe neosnovane.

- Uposlenici svakodnevno daju maksimum kako bi javne površine i saobraćajnice bile što čistije i prohodnije. Sindikat KJKP "Rad" stoji uz svoje radnike i poziva javnost i nadležne institucije da prepoznaju njihov trud te da se fokus usmjeri na rješavanje sistemskih problema i poboljšanje uslova rada - navode iz Sindikata.

Ovakva reakcija uslijedila je nakon brojnih pritužbi građana Sarajeva iz svih dijelova grada, koji svakodnevno ukazuju na nepočišćene ulice, trotoare i pješačke staze, zbog čega je kretanje na pojedinim mjestima gotovo onemogućeno.

# SNIJEG
# KJKP RAD SARAJEVO
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