Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KAO PODRŠKA

Premijer Srbije dolazi u Banju Luku na proslavu neustavnog dana RS-a

Dolazimo sa velikim zadovoljstvom da se vidimo sa našim prijateljima i sunarodnicima i da ih podržimo na proslavi, rekao je Macut

Đuro Macut. Armin Durgut / Pixsell

A. O.

8.1.2026

Premijer Srbije Đuro Macut kazao je danas da dolazi u Banju Luku da, kako kaže, podrži srpski narod u proslavi Dana Republike Srpske.

- Dolazimo sa velikim zadovoljstvom da se vidimo sa našim prijateljima i sunarodnicima i da ih podržimo na proslavi Dana Republike Srpske. Veliko je zadovoljstvo da se sretnemo sa svojim rođacima, prijateljima i sunarodnicima - rekao je Macut za RTS.

Povodom neustavnog dana Republike Srpske, Macut je istakao da Srbija i RS treba da održe jedinstvo naroda, kao i da je vrijeme da se integrišu po pitanju obrazovanja.

I pored ovoga, Macut je izjavio da "Srbija podržava Dejtonski sporazum i BiH, te da vodi računa o srpskom narodu koji živi u Republici Srpskoj."

Ustavni sud BiH odlučio je da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi.

# SRBIJA
# DAN RS
# BANJA LUKA
# NEUSTAVNI DAN RS
# ĐURO MACUT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.