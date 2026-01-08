CIK BiH usvojio niz akata o postupku provođenja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici, pored ostalog, usvojila i niz akata koji se odnose na postupak provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica zakazanih za 08.02.2026. godine.

Danas usvojenom Instrukcijom o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica uređuje se postupak provođenja ponovnih izbora na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica u Republici Srpskoj; imenovanja predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora, članova biračkih odbora i obuke biračkih odbora; izborna šutnja; posmatranje ponovnih izbora; dostava izbornog materijala; način pakovanja izbornog materijala; način brojanja glasačkih listića i način potvrđivanja izbornih rezultata.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je i Instrukciju o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske kojom se uređuje postupak pripreme glasačkih listića, način njihove zaštite i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Usvojena je i Odluka o imenovanju trenera Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za obuku instruktora koji će obučiti kandidate za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija BiH danas je na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš koji će se održati 15.02.2026. godine, ovjerila četiri (4)_kandidatske liste od strane ovjerenih političkih stranaka (prethodno je ovjerena prijava jednog nezavisnog kandidata), tako da će se na glasačkom listiću naći imena 5 kandidata i to:

1. Nurdin Begović (SBIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU)

2. Stela Terzić (HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE)

3. Malik Rizvanović (SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE)

4. Igor Šimić (HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ)

5. Dodik Dario – NEOVISNI KANDIDAT

Žrijebanjem će biti utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću a odluka o tome će biti objavljena na internet stranici CIK BiH.

Danas usvojene akte Centralna izborna komisija BiH će objaviti na internet stranici www.izbori.ba, saopćeno je iz CIK-a BiH.