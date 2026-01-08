"Rad" se svađa sa Ukom: Kažu da nije tačno da 1.000 ljudi radi u kancelarijama, ali ne otkrivaju tačan broj

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo komentirao je navode premijera KS Nihada Uka da 1.000 uposlenika ove kompanije se nalazi u kancelarijama, dok njih oko 100 čisti snijeg.

- Naglašavamo da RAD nema zaposlenih 1000 radnika u kancelarijama. U Preduzeću „RAD“ posao je organizovan u smjenskom režimu, uz dosljedno poštivanje Zakona o radu FBiH i Zakona o zaštiti na radu FBiH, posebno u dijelu koji se odnosi na prava radnika na dnevni i sedmični odmor te slobodne dane. Organizacija rada prilagođena je prirodi komunalnih djelatnosti koje se obavljaju kontinuirano, 24 sata dnevno, u tri smjene.

Ukupan broj uposlenika ne odnosi se na administrativne poslove. Pored Zimske službe, koja je sastavni dio unutrašnje organizacije Preduzeća, strukturu zaposlenih čine i druge službe i sektori: mehanizacija (servis, popravke, bravarske usluge i mehatronika), deponija, komunalni redari, vozači, sektor za ekonomske i pravne poslove, saobraćaj u mirovanju, odjeljenje naplate, nabavke i komercijalni poslovi, radna jedinica za proizvodnju asfalta, marketing i informacioni sistem, javna higijena i održavanje saobraćajnica, odvoz otpada, služba vanrednog odvoza otpada, kao i radne jedinice po općinama, gdje se svakodnevne aktivnosti, uključujući odvoz otpada i čišćenje snijega, realizuju u tri smjene.