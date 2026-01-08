Prijedor, Doboj, Zvornik, Vlasenica, Bratunac: Bošnjaci će izabrati predsjednika RS?

Ponovni prijevremeni izbori za predsjednika RS će 8. februara biti organizirani na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u RS. S pripremama za ponovni izlazak na birališta ponovo se aktuelizira i mogućnost da glasovi povratnika budu odlučujući prilikom izbora predsjednika entiteta.

Poništeni glasovi

Izborne nepravilnosti u povratničkim mjestima, gdje je zabilježen nagli rast procenta izlaznosti u popodnevnim satima i zloupotreba biračkog prava ljudi koji nisu ni glasali, privukle su posebnu pažnju u postizbornim analizama, a nakon odluke CIK-a BiH evidentno je da će novu priliku da glasaju imati i značajan broj birača u općinama poput Prijedora, Doboja Osmaka, Zvornika, Vlasenice ili Bratunca.

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kaže nam da odluka CIK-a BiH o poništavanju izbora pokazuje koliko se, posebno veće stranke, bave izbornim inžinjeringom i pokušavaju nasilu promijeniti izbornu volju građana.