Prijedor, Doboj, Zvornik, Vlasenica, Bratunac: Bošnjaci će izabrati predsjednika RS?

Ponovni prijevremeni izbori za predsjednika RS će 8. februara biti organizirani na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u RS. S pripremama za ponovni izlazak na birališta ponovo se aktuelizira i mogućnost da glasovi povratnika budu odlučujući prilikom izbora predsjednika entiteta.
Poništeni glasovi
Izborne nepravilnosti u povratničkim mjestima, gdje je zabilježen nagli rast procenta izlaznosti u popodnevnim satima i zloupotreba biračkog prava ljudi koji nisu ni glasali, privukle su posebnu pažnju u postizbornim analizama, a nakon odluke CIK-a BiH evidentno je da će novu priliku da glasaju imati i značajan broj birača u općinama poput Prijedora, Doboja Osmaka, Zvornika, Vlasenice ili Bratunca.
Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kaže nam da odluka CIK-a BiH o poništavanju izbora pokazuje koliko se, posebno veće stranke, bave izbornim inžinjeringom i pokušavaju nasilu promijeniti izbornu volju građana.
- Ne sjećam se da je ikada na ovoliko biračkih mjesta poništeno i ponovljeno glasanje, pa sad postoji mogućnost da ishod bude potpuno drugačiji. To govori da nam konačno trebaju nove izborne tehnologije na biračkim mjestima. Vidimo po inicijativama stranaka da su svi za to – kaže Duraković.
Podršku kandidatu opozicije Branku Blanuši ranije je dao SDP, dok se predstavnici ostalih stranaka drže po strani kada je riječ o izboru predsjednika RS. Duraković poziva na izlazak na izbore i kažnjavanje politike Milorada Dodika.
Dodikova politika
- Nismo za sve ove godine vidjeli korektan odnos prema Bošnjacima. Dodik je i lično vrijeđao Bošnjake, a u tome mu se nije suprotstavio niko iz SNSD-a i koalicionih partnera. Toj politici na prijevremenim izborima Bošnjaci i Hrvati su mogli presuditi. Vidjeli smo koja je razlika u broju glasova, a gotovo 40.000 Bošnjaka ima pravo glasa u RS. Stanovišta sam i sada da svaki Bošnjak treba izaći i glasati po svom nahođenju, a ko je zadovoljan s politikom Dodika neka je podrži – ističe Duraković.