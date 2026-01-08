Pozitivan kraj godine: Sarajevo zabilježilo rast turističkih noćenja u decembru i tokom cijele 2025. godine

Strani turisti činili su većinu posjetilaca – 42.875, dok je domaćih bilo 14.928. Također, dominaciju bilježe i u noćenjima: 111.558 stranih u odnosu na 29.885 domaćih.

Prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine nastavlja bilježiti pozitivne turističke trendove. U decembru 2025. godine, Sarajevo je posjetilo 57.803 turista, koji su ostvarili 141.443 noćenja. U poređenju s decembrom 2024, broj dolazaka porastao je za 0,3%, dok je broj noćenja zabilježio značajan rast od 13%.

Najviše turista i noćenja u decembru ostvareno je iz: Turske, Hrvatske, Kine, Srbije, Njemačke, Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije i Italije, te Saudijske Arabije.

Kada se sagleda cijela godina, od januara do decembra 2025., Sarajevo je posjetilo 854.957 gostiju, koji su ostvarili ukupno 1.967.853 noćenja. U odnosu na isti period 2024. godine, broj dolazaka porastao je za 5%, a broj noćenja za 11,8%.

- Posebno ohrabruje činjenica da se produžava prosječno zadržavanje turista, što doprinosi većoj potrošnji i jačanju lokalne ekonomije. Turistička zajednica KS nastavlja s aktivnostima koje doprinose promociji Sarajeva kao autentične, atraktivne i otvorene destinacije tokom cijele godine - poručio je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS.