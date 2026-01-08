Dodik: Pozdravljam odluku Trampa da napusti kvaziinstitucije koje su bile grupe za pritisak poraženih neoliberalnih projekata

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku Donalda Trampa da se povuče iz Venecijanske komisije, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu i Vijeća za regionalnu saradnju.
Dodik je naveo da su ove, kako je rekao, "kvaziinstitucije godinama zloupotrebljavane kao lobističke i grupe za pritisak sada već poraženih neoliberalnih projekata".
- Ova odluka pokazuje dosljednost predsjednika Trampa da vrati suverenost državama i narodima kojima ona jedino i pripada. Otuda je ona izuzetno značajna, a vjerujem da nije posljednja i da će uslijediti i druge koje će ići u tom pravcu.
Dugo su pod plaštom lažnog multilateralizma, određene strukture širom svijeta podrivale suverenitet država i, što je još opasnije, demokratsku volju naroda. Gdje god su građani demokratski birali drugačiji put, aktivirani su mehanizmi demonizacije, etiketiranja i uskraćivanja osnovnih prava čitavim narodima.
Republika Srpska je to najbolje osjetila na vlastitom primjeru - kroz pokušaje da se mimo izbora, mimo institucija i mimo volje naroda utiče na političke procese, delegitimišu izabrani predstavnici i ospori pravo Srpske da sama odlučuje o sebi. Zato ovaj potez nije slabljenje, već jačanje država - vraćanje politike narodu i suvereniteta iznad poludjelih birokratija, koje su sebi dale pravo da budu iznad svih i da u međunarodnim odnosima glume ono za šta nikada nisu dobile mandat da budu - naveo je Dodik.