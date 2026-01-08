Dodik: Pozdravljam odluku Trampa da napusti kvaziinstitucije koje su bile grupe za pritisak poraženih neoliberalnih projekata

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku Donalda Trampa da se povuče iz Venecijanske komisije, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu i Vijeća za regionalnu saradnju.

Dodik je naveo da su ove, kako je rekao, "kvaziinstitucije godinama zloupotrebljavane kao lobističke i grupe za pritisak sada već poraženih neoliberalnih projekata".

- Ova odluka pokazuje dosljednost predsjednika Trampa da vrati suverenost državama i narodima kojima ona jedino i pripada. Otuda je ona izuzetno značajna, a vjerujem da nije posljednja i da će uslijediti i druge koje će ići u tom pravcu.