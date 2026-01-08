Vlada BPK dala saglasnost na Protokol o pregovorima s JP "Bosansko-podrinjske šume"

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost ministru za privredu, u svojstvu predsjednika Pregovaračkog tima Vlade, za potpisivanje Protokola o vođenju postupka pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u JP "Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

Kolektivno pregovaranje

Protokolom će biti utvrđena načela kolektivnog pregovaranja, uz obavezu ugovornih strana da namjerom postizanja kompromisa, uz međusobno uvažavanje i tolerantno poduzimanje svih potrebnih radnji, mjera i aktivnosti, okončaju pregovore u razumnom roku, odnosno u roku od 45 dana od dana potpisivanja protokola, na obostrano zadovoljstvo.

Ministru za privredu data je i saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba za baznu stanicu Pale–Prača (Cerice) sa JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je dala saglasnost na kriterije za imenovanje kantonalnog pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva BPK Goražde, Odluku o broju zamjenika pravobranilaca, kao i saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za njihov izbor.

Organiozacione jedinice

Također, ovom ministarstvu data je saglasnost na rješenje o utvrđivanju organizacionih jedinica za organe BPK Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2026. godini, te na Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe BPK Goražde za 2024. godinu.

Na sjednici je data saglasnost i na programe utroška sredstava iz Budžeta Vlade sa ekonomskih kodova - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerske zajednice u iznosu od 25.000 KM, Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo u iznosu od 30.000 KM, te Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Merhamet u iznosu od 100.000 KM.

Putem ovih programa moguće je pružiti podršku isključivo kroz finansiranje i sufinansiranje projekata navedenih organizacija, s obzirom na to da njihovo funkcionisanje, pored prihoda od vlastite djelatnosti, u značajnoj mjeri zavisi od nivoa sredstava planiranih u Budžetu.