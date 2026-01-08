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NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Vlada BPK dala saglasnost na Protokol o pregovorima s JP "Bosansko-podrinjske šume"

Protokolom će biti utvrđena načela kolektivnog pregovaranja, uz obavezu ugovornih strana da namjerom postizanja kompromisa

Današnja sjednica. Fena

FENA

8.1.2026

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost ministru za privredu, u svojstvu predsjednika Pregovaračkog tima Vlade, za potpisivanje Protokola o vođenju postupka pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u JP "Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

Kolektivno pregovaranje 

Protokolom će biti utvrđena načela kolektivnog pregovaranja, uz obavezu ugovornih strana da namjerom postizanja kompromisa, uz međusobno uvažavanje i tolerantno poduzimanje svih potrebnih radnji, mjera i aktivnosti, okončaju pregovore u razumnom roku, odnosno u roku od 45 dana od dana potpisivanja protokola, na obostrano zadovoljstvo.

Ministru za privredu data je i saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba za baznu stanicu Pale–Prača (Cerice) sa JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je dala saglasnost na kriterije za imenovanje kantonalnog pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva BPK Goražde, Odluku o broju zamjenika pravobranilaca, kao i saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za njihov izbor.

Organiozacione jedinice 

Također, ovom ministarstvu data je saglasnost na rješenje o utvrđivanju organizacionih jedinica za organe BPK Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2026. godini, te na Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe BPK Goražde za 2024. godinu.

Na sjednici je data saglasnost i na programe utroška sredstava iz Budžeta Vlade sa ekonomskih kodova - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerske zajednice u iznosu od 25.000 KM, Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo u iznosu od 30.000 KM, te Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Merhamet u iznosu od 100.000 KM.

Putem ovih programa moguće je pružiti podršku isključivo kroz finansiranje i sufinansiranje projekata navedenih organizacija, s obzirom na to da njihovo funkcionisanje, pored prihoda od vlastite djelatnosti, u značajnoj mjeri zavisi od nivoa sredstava planiranih u Budžetu.

# SJEDNICA
# VLADA BPK
# PROTOKOL
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