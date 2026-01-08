Počela kampanja "Asistivna tehnologija za samostalan život" za bolji život osoba s invaliditetom

Kampanja "Asistivna tehnologija za samostalan život“, koja ima za cilj podići svijest javnosti i institucija o značaju asistivnih tehnologija i pomagala za osobe s invaliditetom (OSI), zvanično je otvorena danas na druženju sa medijima u Sarajevu.

Kampanja se provodi u okviru projekta „DISC-Uključivanje osoba s invaliditetom i suradnja organizacija civilnog društva", koji realizira Caritas BiH u partnerstvu s organizacijama osoba s invaliditetom iz cijele BiH, uz financijsku potporu Evropske unije, Caritasa Slovenije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

O ulozi asistivne tehnologije u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom i širem položaju osoba s invaliditetom u BiH, kao i o važnoj ulozi medija u informiranju javnosti, razbijanju predrasuda i zagovaranju ravnopravnih prava osoba s invaliditetom, govorili su predsjednik Udruženja slijepih KS i predsjednik Vijeća za OSI BiH Fikret Zuko, predsjednik Udruženja distrofičara KS i predsjednik Vijeća za OSI FBiH Almir Šahmanija, te voditelj i asistent projekta ispred Caritas BiH Zlatko Malić i Sunita Hotić.

Zlatko Malić je istaknuo da su asistivna pomagala važna za osobe s invaliditetom i za njihovo potpuno uključivanje u društvo na ravnopravnoj osnovi.

- Važno nam je da u svakom trenutku govorimo o položaju osoba s invaliditetom u BiH, da naglasimo izazove s kojima se oni suočavaju i da predložimo konkretna rješenja. Jedno od tih rješenja je svakako i razgovor s medijima, s javnosti, kako bismo zajednički utjecali na stavove društva i na promjene politike – rekao je Malić.

On napominje da su vidljivi određeni pomaci u nekim društvenim situacijama, kao što je primjer zapošljavanja, povećanja invalidnine itd., ali i dalje ne možemo biti zadovoljni položajem osoba s invaliditetom u BiH.

- Dokaz tome je činjenica da su organizacije osoba s invaliditetom u BiH nedavno izjavile da su samo četiri preporuke koje je UN komitet dao Bosni i Hercegovini dijelomično ispunjene, dok sve ostale preporuke, njih više od 20, nisu ispunjene. Dakle, to je konkretan dokaz da, nažalost, još uvijek u svakom segmentu života, rada, postoji potreba za konkretnim unapređenjem položaja osoba s invaliditetom – dodao je.

Fikret Zuko podsjeća da je u oktobru prošle godine održan treći kongres osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine koji je bio posvećen asistivnim tehnologijama u funkciji inkluzije osoba s invaliditetom.

- Tada smo donijeli deset zaključaka ili preporuka koje ćemo uputiti institucijama vlasti ili već smo uputili. Ključno je da smo se tada svi složili da je potrebno promijeniti pristup u našem društvu, da sa medicinskog pristupa idemo ka socijalnom, što znači da bismo mogli nabavljati opremu i pomagala, nove tehnologije, onoliko koliko nama treba za inkluziju, neovisno šta o tome misle ljekari – rekao je Zuko.

Napomenuo je da su s razvojem tehnologije slijepe osobe u težem položaju.

- Zašto? Zato što tu novu tehnologiju ne mogu nabaviti, a čak i kada je nabave kroz projekte nema obuke. Sve što se kreira u društvu je vizuelno. Ako nemamo takva pomagala koja to omogućuju, mi smo sve više i više isključeni. Zbog toga se mi stvarno zalažemo da promijenimo pristup i da se naš status rješava kroz socijalni sistem zasnovan na ljudskim pravima – zaključio je Zuko.