Peti dan kolapsa u Sarajevu: Građani ogorčeni, trotoari i sporedne ulice nisu očišćeni, zabilježen veliki broj lomova

Snijeg koji je od nedjelje napadao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izazvao je brojne probleme. Dok Vlast u Kantonu Sarajevo želi da odgovornost podijeli, građani su sa pravom nezadovoljni.
HAOS
Uvjerili smo se da su sporedne ulice loše očišćene, a trotoari skoro da su potpuno blokirani snijegom
Snijeg koji je od nedjelje napadao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izazvao je brojne probleme. Dok Vlast u Kantonu Sarajevo želi da odgovornost podijeli, građani su sa pravom nezadovoljni.
Reporterke „Dnevnog Avaza“ obišle su Sarajevo kako bismo se uvjerili u stvarnu situaciju na terenu. U Urgentnom centru Opće bolnice ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' kazali su nam da ovih dana imaju povećan broj intervencija.
- Uglavnom se javlja povećan broj pacijenata sa povredama koštano-mišičnog sistema i od ukupnog broja pacijenata imali smo 21 pacijenta koji je hospitaliziran sa teškim povredama koje su sve operativno tretirane - kazala je doktorica Zehrina Husnić.
Uvjerili smo se da su sporedne ulice loše očišćene, a trotoari skoro da su potpuno blokirani snijegom. Led predstavlja dodatnu opasnost za građane Sarajeva, a ulazak u gradski saobraćaj, ukoliko ga uopšte ima, postao je opasan poduhvat.
U tramvaju smo pitali kako je ovih dana voziti. Vozačica nam je kazala da nije jednostavno. Dodala je kako imaju dovoljno vozača, ali da je slabo održavanje i čišćenje.
- Komunalno čisti ulice pa baca na šine i onda šina poledi pa normalno da ne možemo da vozimo. Svi očekuju od GRAS-a da vozi, a ne očekuju održavanje - kazala je vozačica tramvaja.
Građani su većinom nezadovoljni kako je grad očišćen, kazu da je kretanje izuzetno teško bilo da se kreću pješke ili gradskim prevozom. Ni taksiti ništa manje nisu izrevoltirani.
- Put od Ilidže prema Rakovici poledio sav, nikako nije očišćen. Evo ako vidite ijednu grtalicu u gradu ja poklanjam auto, kazao nam je jedan od sarajevskih taksista.
U gradu smo sreli i brojne građane koji čiste snijeg, ali i uposlenike „RAD-a“ i privatnih preduzeća koji rade na čišćenju. Šta su oni kazali i kakvi su uslovi u kojima rade pogledajte u video reportaži na početku teksta.
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