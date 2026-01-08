Peti dan kolapsa u Sarajevu: Građani ogorčeni, trotoari i sporedne ulice nisu očišćeni, zabilježen veliki broj lomova

Snijeg koji je od nedjelje napadao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izazvao je brojne probleme. Dok Vlast u Kantonu Sarajevo želi da odgovornost podijeli, građani su sa pravom nezadovoljni.

Reporterke „Dnevnog Avaza“ obišle su Sarajevo kako bismo se uvjerili u stvarnu situaciju na terenu. U Urgentnom centru Opće bolnice ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' kazali su nam da ovih dana imaju povećan broj intervencija. - Uglavnom se javlja povećan broj pacijenata sa povredama koštano-mišičnog sistema i od ukupnog broja pacijenata imali smo 21 pacijenta koji je hospitaliziran sa teškim povredama koje su sve operativno tretirane - kazala je doktorica Zehrina Husnić. Uvjerili smo se da su sporedne ulice loše očišćene, a trotoari skoro da su potpuno blokirani snijegom. Led predstavlja dodatnu opasnost za građane Sarajeva, a ulazak u gradski saobraćaj, ukoliko ga uopšte ima, postao je opasan poduhvat.