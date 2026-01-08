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U haremu Alipašine džamije obilježena sedma godišnjica smrti Huseina Tursunovića

Brojne delegacije, porodica, prijatelji odali su danas počast i položili cvijeće na mezar

Sa obilježavanja - Avaz
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A. O.

8.1.2026

U haremu Alipašine džamije u Sarajevu danas je obilježena tužna godišnjica smrti generalmajora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Huseina Tursunovića.

On je preminuo 8. januara 2019. godine nakon teške bolesti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na Odjelu onkologije.

Brojne delegacije, porodica, prijatelji odali su danas počast i položili cvijeće na mezar.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je također položio cvijeće na mezar Tursunovića. Među prisutnima bio je i Alija Kožljak, savjetnik Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH. 

Tursunović je ostavio neizbrisiv trag u životu svih onih koji su ga poznavali, a posebno onih s kojima je radio.

Tokom vojne karijere obavljao je niz značajnih i odgovornih dužnosti.

Bio je i vođa, i komandant, ali i saborac, i dobar prijatelj. Dao je veliki lični i profesionalni doprinos osnivanju i razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegova vojna karijera u OSBiH nastavlja se imenovanjem na dužnost komandanta Komande za podršku OS BiH, koju obavlja do početka 2018. godine.

Krunu svoje vojničke karijere doživljava 2014. godine unapređenjem u čin generalmajora. Tursunovićev profesionalni angažman u OS BiH odnosio se na veoma odgovorne rukovodne dužnosti, ali su uvijek njegovi odnosi sa saradnicima bili protkani velikom dozom humanizma.

# ALIPAŠINA DŽAMIJA
# HUSEIN TURSUNOVIĆ
# GODIŠNJICA
# SARAJEVO
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