U haremu Alipašine džamije obilježena sedma godišnjica smrti Huseina Tursunovića

U haremu Alipašine džamije u Sarajevu danas je obilježena tužna godišnjica smrti generalmajora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Huseina Tursunovića.
On je preminuo 8. januara 2019. godine nakon teške bolesti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na Odjelu onkologije.
Brojne delegacije, porodica, prijatelji odali su danas počast i položili cvijeće na mezar.
Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je također položio cvijeće na mezar Tursunovića. Među prisutnima bio je i Alija Kožljak, savjetnik Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH.
Tursunović je ostavio neizbrisiv trag u životu svih onih koji su ga poznavali, a posebno onih s kojima je radio.
Tokom vojne karijere obavljao je niz značajnih i odgovornih dužnosti.
Bio je i vođa, i komandant, ali i saborac, i dobar prijatelj. Dao je veliki lični i profesionalni doprinos osnivanju i razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegova vojna karijera u OSBiH nastavlja se imenovanjem na dužnost komandanta Komande za podršku OS BiH, koju obavlja do početka 2018. godine.
Krunu svoje vojničke karijere doživljava 2014. godine unapređenjem u čin generalmajora. Tursunovićev profesionalni angažman u OS BiH odnosio se na veoma odgovorne rukovodne dužnosti, ali su uvijek njegovi odnosi sa saradnicima bili protkani velikom dozom humanizma.