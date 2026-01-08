U haremu Alipašine džamije obilježena sedma godišnjica smrti Huseina Tursunovića

U haremu Alipašine džamije u Sarajevu danas je obilježena tužna godišnjica smrti generalmajora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Huseina Tursunovića.

On je preminuo 8. januara 2019. godine nakon teške bolesti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na Odjelu onkologije.

Brojne delegacije, porodica, prijatelji odali su danas počast i položili cvijeće na mezar.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je također položio cvijeće na mezar Tursunovića. Među prisutnima bio je i Alija Kožljak, savjetnik Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH.