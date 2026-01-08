Gradonačelnik Dubrovnika za "Avaz": Kome treba aerodrom u Trebinju

Baš kao što je prije skoro šest godina, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, najprije u Banjoj Luci, a potom i u Beogradu, najavio da Republika Srbija i bh. entitet Republika Srpska namjeravaju zajedno završiti aerodrom u Trebinju, gotovo isto je izjavio u ponedjeljak u tom hercegovačkom gradiću.

Tivat i Podgorica

Štaviše, Vučić je potvrdio kako nije odustao od planova da njegova zemlja investira u gradnju aerodroma u Trebinju, projekta koji je prvi put predstavljen još 2006. godine, a u kojem ključnu zadaću ima javno preduzeće „Aerodrom Trebinje“ u vlasništvu „Aerodroma Srbije“ iz Niša.

- Mi smo spremni uložiti 200 miliona eura - kazao je sada Vučić, dodavši kako novac nije problem, već dozvole, te je pozvao vlasti RS i BiH da ubrzaju taj proces.

I, dok se cijeli taj proces razvlači poput žvakaće gume, od samog starta je sporna lokacija, i to za susjednu Hrvatsku. Riječ je o mjestu Taleža, gdje je planirana gradnja piste i prateći objekti, za kojeg vlast u Dubrovniku, udaljenom tridesetak kilometara od Trebinja, smatraju da će biti izgrađeni u zaštitnoj zoni rijeke Omble iz koje se pitkom vodom opskrbljuje 80.000 Dubrovčana.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u izjavi za „Dnevni avaz“ napominje da, prije svega, oni ne mogu ni na kakav način onemogućiti realizaciju projekta, ali ono na čemu insisitiraju, kaže, jeste cjelovita studija utjecaja na okoliš. Tek nakon toga, govori on, i svih ostalih radnji u skladu s međudržavnim ugovorom, može se, eventualno, dati saglasnost na sve te okolišne uvjete.

- Mi se tome ne protivimo i ne možemo se protiviti, jer to je, naravno, investicija u drugoj državi. Međutim, ono što svakako možemo istaknuti jeste zanimljivost da Srbija pored vlastitih zračnih luka i pored potreba koje ima unutar Srbije želi izgraditi zračnu luku u Bosni i Hercegovini. To je nešto što je nevjerovatno, dakle, da jedna zemlja gradi zračnu luku u drugoj zemlji. Zbog čega to Vučić želi? Pa, ja sam duboko uvjeren da su to geopolitički razlozi - ocjenjuje Franković u izjavi za naš list.

Uz to, dodaje on, ne postoji nijedan ekonomski opravdan razlog za izgradnju aerodroma Trebinje, znajući da se u samom užem krugu tog budućeg aerodroma nalaze aerodromi Dubrovnik, Tivat, Podgorica i tek nešto udaljeniji, Mostar.

Slavili Ukrajinu

- Tu se isključivo radi o geopolitičkom interesu Republike Srbije, a na BiH je da odluči žele li ili ne da im Vučić gradi zračnu luku. Također, to je rub šengenskog prostora i činjenica da možda Vučić promišlja budućnost u kojoj će BiH sigurno ući u Evropsku uniju prije Srbije i kao takva mu je potrebna zračna luka na toj strateškoj poziciji - govori Franković.

Franković ukazuje i na informacije koje se plasiraju u javnom prostoru o tome da bi to mogla biti ruska baza.

- I to je opcija. Činjenica je da imaju i dalje aspiracije, posebno na unutarnjem planu BiH, čujemo dnevno što Dodik kaže i koja je to politika, a inače, što je zanimljivo, kada je počela ruska agresija na Ukrajinu u Trebinju se slavio početak rata. Dakle, toliko o našim susjedima koji žive samo 25 kilometara zračne linije od Dubrovnika - ističe Frnaković.

Kritike na račun projekta izgradnje aerodroma u Trebinju ne štedi ni zrakoplovni analitičar Alen Šćuric. Kako kaže, aerodrom za 30.000 stanovnika se, jednostavno, ne gradi. Takav aerodrom, naglašava, ne može akumulirati dovoljan broj putnika. I on ukazuje na aerodrome u okruženju, posebno, dva velika, Dubrovnik i Tivat, koji zajedno, kako navodi, imaju 4,5 miliona putnika.