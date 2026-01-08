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NAKON IZJAVA VUČIĆA

Gradonačelnik Dubrovnika za "Avaz": Kome treba aerodrom u Trebinju

Da Srbija pored vlastitih zračnih luka želi izgraditi zračnu luku u BiH. Zašto, pita Franković

Franković: To je nevjerovatno. Grgo Jelavic / PIXSELL - RSE

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

8.1.2026

Baš kao što je prije skoro šest godina, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, najprije u Banjoj Luci, a potom i u Beogradu, najavio da Republika Srbija i bh. entitet Republika Srpska namjeravaju zajedno završiti aerodrom u Trebinju, gotovo isto je izjavio u ponedjeljak u tom hercegovačkom gradiću.

Tivat i Podgorica

Štaviše, Vučić je potvrdio kako nije odustao od planova da njegova zemlja investira u gradnju aerodroma u Trebinju, projekta koji je prvi put predstavljen još 2006. godine, a u kojem ključnu zadaću ima javno preduzeće „Aerodrom Trebinje“ u vlasništvu „Aerodroma Srbije“ iz Niša.

- Mi smo spremni uložiti 200 miliona eura - kazao je sada Vučić, dodavši kako novac nije problem, već dozvole, te je pozvao vlasti RS i BiH da ubrzaju taj proces.

I, dok se cijeli taj proces razvlači poput žvakaće gume, od samog starta je sporna lokacija, i to za susjednu Hrvatsku. Riječ je o mjestu Taleža, gdje je planirana gradnja piste i prateći objekti, za kojeg vlast u Dubrovniku, udaljenom tridesetak kilometara od Trebinja, smatraju da će biti izgrađeni u zaštitnoj zoni rijeke Omble iz koje se pitkom vodom opskrbljuje 80.000 Dubrovčana.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u izjavi za „Dnevni avaz“ napominje da, prije svega, oni ne mogu ni na kakav način onemogućiti realizaciju projekta, ali ono na čemu insisitiraju, kaže, jeste cjelovita studija utjecaja na okoliš. Tek nakon toga, govori on, i svih ostalih radnji u skladu s međudržavnim ugovorom, može se, eventualno, dati saglasnost na sve te okolišne uvjete.

- Mi se tome ne protivimo i ne možemo se protiviti, jer to je, naravno, investicija u drugoj državi. Međutim, ono što svakako možemo istaknuti jeste zanimljivost da Srbija pored vlastitih zračnih luka i pored potreba koje ima unutar Srbije želi izgraditi zračnu luku u Bosni i Hercegovini. To je nešto što je nevjerovatno, dakle, da jedna zemlja gradi zračnu luku u drugoj zemlji. Zbog čega to Vučić želi? Pa, ja sam duboko uvjeren da su to geopolitički razlozi - ocjenjuje Franković u izjavi za naš list.

Uz to, dodaje on, ne postoji nijedan ekonomski opravdan razlog za izgradnju aerodroma Trebinje, znajući da se u samom užem krugu tog budućeg aerodroma nalaze aerodromi Dubrovnik, Tivat, Podgorica i tek nešto udaljeniji, Mostar.

Slavili Ukrajinu

- Tu se isključivo radi o geopolitičkom interesu Republike Srbije, a na BiH je da odluči žele li ili ne da im Vučić gradi zračnu luku. Također, to je rub šengenskog prostora i činjenica da možda Vučić promišlja budućnost u kojoj će BiH sigurno ući u Evropsku uniju prije Srbije i kao takva mu je potrebna zračna luka na toj strateškoj poziciji - govori Franković.

Franković ukazuje i na informacije koje se plasiraju u javnom prostoru o tome da bi to mogla biti ruska baza.

- I to je opcija. Činjenica je da imaju i dalje aspiracije, posebno na unutarnjem planu BiH, čujemo dnevno što Dodik kaže i koja je to politika, a inače, što je zanimljivo, kada je počela ruska agresija na Ukrajinu u Trebinju se slavio početak rata. Dakle, toliko o našim susjedima koji žive samo 25 kilometara zračne linije od Dubrovnika - ističe Frnaković.

Kritike na račun projekta izgradnje aerodroma u Trebinju ne štedi ni zrakoplovni analitičar Alen Šćuric. Kako kaže, aerodrom za 30.000 stanovnika se, jednostavno, ne gradi. Takav aerodrom, naglašava, ne može akumulirati dovoljan broj putnika. I on ukazuje na aerodrome u okruženju, posebno, dva velika, Dubrovnik i Tivat, koji zajedno, kako navodi, imaju 4,5 miliona putnika.

Alen Šćuric. N1

- Tu je i Mostar koji se ubrzano razvija, pa i Podgorica i onda kada imate tri velika aerodroma plus jedan manji, a sve u krugu nekih sat vremena, pitanje je kojeg smisla ima graditi takav aerodorom? Oni se nadaju da će preuzeti dio putnika iz Dubrovnika koji je samo pola sata udaljen, što je notorna glupost. Ne postoji nijedna kompanija koja bi iz Dubrovnika otišla tamo, osim ako bi oni ekstremno snizili takse i dali neke subvencije. Ali, onda se ja pitam odakle novac, jer govorimo o najmanje milion eura i na koncu, čemu graditi aerodrom i potrošiti 200 miliona eura i onda još davati nekoliko miliona eura za funkcioniranje aerodroma plus subvencije da bi imali nešto letova. To je notorni nonsens - kaže Šćuric za „Dnevni avaz“.

Naglašava da promet prema Beogradu nije realan, jer se radi o maloj sredini uz napomenu da Banja Luka ima dva leta sedmično.

Tvrdi da je to, zapravo, krajnje neracionalan projekt koji nema nikakvog smisla.

- Rekao sam da postoji jedna opcija, a to je da taj projekt finansira Rusija i on bi tada bio najispupčeniji aerodrom Rusije pola sata od NATO-a. To nije nemoguće i to ima rezona da se izgradi taj aerodrom koji mogu pretvoriti u vojni. Samo bi to opravdalo takvu investiciju - zaključuje Šćuric.

# TREBINJE
# MATO FRANKOVIĆ
# ALEN ŠĆURIC
# AERODROM U TREBINJU
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