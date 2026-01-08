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40 MILIONA KM

Nakon problema sa snijegom: KS povećava budžet za zimsko održavanje

Ministarstvo je naglasilo da se radi na dugoročnom planu stabilizacije sektora, kako bi se izbjegle situacije u kojima nedostatak opreme i finansijskih sredstava otežava rad u zimskim uvjetima

Ulaganje u komunalna preduzeća. Fena

FENA

8.1.2026

Budžetom za 2026. godinu značajno su povećana izdvajanja za zajedničku komunalnu potrošnju i ulaganja u kantonalna javna komunalna preduzeća, što će omogućiti modernizaciju opreme i unapređenje zimskog održavanja infrastrukture - kazali su Feni iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Zimsko održavanje u Kantonu Sarajevo postalo je posebno aktuelno nakon obilnih padavina i problema u čišćenju snijega na ulicama, što je izazvalo nezadovoljstvo građana i otvorilo pitanje efikasnosti komunalnih preduzeća.

Ministarstvo je naglasilo da se radi na dugoročnom planu stabilizacije sektora, kako bi se izbjegle situacije u kojima nedostatak opreme i finansijskih sredstava otežava rad u zimskim uvjetima.

Prema usvojenom budžetu, sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju povećana su sa 22 miliona KM u 2025. godini na približno 26 miliona KM u 2026. godini.

- Na inicijativu Ministarstva, obezbijeđeno je i više od 40 miliona KM za ulaganja u kantonalna javna komunalna preduzeća, što predstavlja prvi put nakon dužeg niza godina da se planiraju i osiguravaju značajna sredstva za nabavku neophodne opreme - kazali iz ministarstva.

Dodatno su pojasnili da se kroz sanaciju stanja u komunalnim preduzećima stvaraju uvjeti i za njihovo kreditno zaduženje.

- U saradnji s Općinskim sudom u Sarajevu obezbijeđena je i veća naplata komunalnih usluga, oko 300 do 400 hiljada KM po preduzeću. Nakon više od deset godina u kojima su cijene komunalnih usluga zadržavane ispod realnog nivoa radi "kupovine socijalnog mira", Vlada KS i ministarstvo pristupili su postupnom povećanju cijena, što je pomoglo u stvaranju uvjeta za poboljšanje usluga i nabavku opreme - istaknuli su.

Naveli su da je u 2024. godini pet od osam komunalnih preduzeća poslovalo gubitkom te da ministarstvo očekuje da će izvještaj za 2025. pokazati pozitivno poslovanje kod sedam preduzeća, dok je osmo značajno smanjilo gubitke.

Govoreći o zakonskom okviru, odnosno eventualnoj izmjeni zakonskog okvira kojom bi se preciznije definirale obaveze i odgovornosti u zimskim uvjetima, iz ministarstva ističu da su do kraja februara planirane konsultacije s lokalnim samoupravama o potrebi donošenja novih ili izmjena postojećih propisa.

- Komunalne djelatnosti prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i za donošenje bilo kojeg zakona na kantonalnom nivou potrebna je saglasnost svih devet općina u KS. U proceduri su brojni propisi koji indirektno tretiraju ovu oblast, a ukoliko bude usvojen zakon o komunalnoj policiji, očekuje se bolja kontrolna funkcija, uključujući i nadzor nad čišćenjem snijega. Radit će se i na Zakonu o korištenju javnih površina, Uredbi o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u KS, te izmjenama Zakona o komunalnoj čistoći - istaknuli su.

Ministarstvo je naglasilo da se pitanje uklanjanja snijega dijelom nalazi u njegovoj nadležnosti, a dijelom u nadležnosti drugih organa, poput Ministarstva saobraćaja KS, dok je ustavna nadležnost jedinica lokalne samouprave.

- Kanton ove poslove obavlja do donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi, koji će omogućiti da općine vrate svoje ustavne nadležnosti - kazali su Feni iz resornog ministartva.

# BUDŽET
# KANTON SARAJEVO
# KOMUNALNA PREDUZEĆA
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