Nakon problema sa snijegom: KS povećava budžet za zimsko održavanje

Budžetom za 2026. godinu značajno su povećana izdvajanja za zajedničku komunalnu potrošnju i ulaganja u kantonalna javna komunalna preduzeća, što će omogućiti modernizaciju opreme i unapređenje zimskog održavanja infrastrukture - kazali su Feni iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Zimsko održavanje u Kantonu Sarajevo postalo je posebno aktuelno nakon obilnih padavina i problema u čišćenju snijega na ulicama, što je izazvalo nezadovoljstvo građana i otvorilo pitanje efikasnosti komunalnih preduzeća.

Ministarstvo je naglasilo da se radi na dugoročnom planu stabilizacije sektora, kako bi se izbjegle situacije u kojima nedostatak opreme i finansijskih sredstava otežava rad u zimskim uvjetima.

Prema usvojenom budžetu, sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju povećana su sa 22 miliona KM u 2025. godini na približno 26 miliona KM u 2026. godini.

- Na inicijativu Ministarstva, obezbijeđeno je i više od 40 miliona KM za ulaganja u kantonalna javna komunalna preduzeća, što predstavlja prvi put nakon dužeg niza godina da se planiraju i osiguravaju značajna sredstva za nabavku neophodne opreme - kazali iz ministarstva.

Dodatno su pojasnili da se kroz sanaciju stanja u komunalnim preduzećima stvaraju uvjeti i za njihovo kreditno zaduženje.

- U saradnji s Općinskim sudom u Sarajevu obezbijeđena je i veća naplata komunalnih usluga, oko 300 do 400 hiljada KM po preduzeću. Nakon više od deset godina u kojima su cijene komunalnih usluga zadržavane ispod realnog nivoa radi "kupovine socijalnog mira", Vlada KS i ministarstvo pristupili su postupnom povećanju cijena, što je pomoglo u stvaranju uvjeta za poboljšanje usluga i nabavku opreme - istaknuli su.

Naveli su da je u 2024. godini pet od osam komunalnih preduzeća poslovalo gubitkom te da ministarstvo očekuje da će izvještaj za 2025. pokazati pozitivno poslovanje kod sedam preduzeća, dok je osmo značajno smanjilo gubitke.