Zbog poledice sve više povreda u Tuzli: Civilna zaštita upozorava na dodatno zahlađenje

Povodom najavljenog dodatnog zahlađenja, Služba civilne zaštite Tuzle uputila je apel građanima da poduzmu mjere samozaštite kako bi se smanjio rizik od povreda, zdravstvenih komplikacija i drugih neželjenih posljedica koje mogu nastati usljed poledice i niskih temperatura.

Apel građanima

Građanima se savjetuje da u ranim jutarnjim satima ograniče boravak na otvorenom, posebno starije osobe, djeca i hronični bolesnici, jer je u tom periodu povećan rizik od padova i pogoršanja zdravstvenog stanja.

Preporučuje se nošenje slojevite i tople odjeće, uključujući kape, rukavice i šalove koji prekrivaju usta i nos, kao i korištenje neklizajuće obuće radi sigurnijeg kretanja po zaleđenim i klizavim površinama.

Iz Civilne zaštite naglašavaju i važnost unosa toplih bezalkoholnih napitaka, uz preporuku da se izbjegavaju alkohol i pušenje, jer dodatno opterećuju cirkulaciju i kardiovaskularni sistem.

Poseban oprez savjetuje se osobama sa srčanim i plućnim oboljenjima, kao i onima s povišenim krvnim pritiskom, kojima se preporučuje da boravak na otvorenom svedu na minimum tokom najhladnijeg dijela dana.

Građani su upozoreni i na pravilno korištenje sredstava za grijanje, uz izbjegavanje improviziranih i neispravnih uređaja, te redovnu kontrolu dimnjaka i ventilacije, kako bi se spriječili požari i trovanja dimnim gasovima.

Dodatno se podsjeća na obavezu redovnog uklanjanja snijega i leda ispred stambenih i poslovnih objekata, u skladu s važećim lokalnim odlukama, kako bi se osigurala sigurnost pješaka.

Povećan broj intervencija

Kako navode iz Službe civilne zaštite, provođenje ovih mjera može značajno doprinijeti smanjenju broja povreda i zdravstvenih problema uzrokovanih zimskim uslovima, te povećati ukupnu sigurnost stanovništva na području Tuzle.

S druge strane, ljekari u lokalnim ambulantama, centralnom domu zdravlja i službi hitne medicinske pomoći bilježe povećan broj intervencija zbog povreda koje građani zadobijaju prilikom kretanja po snijegu i ledu.

Zbog toga su građanima uputili apel da izbjegavaju kretanje po nesigurnim i klizavim površinama, kako bi se spriječio nastanak uganuća i fraktura.