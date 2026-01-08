Nikšić o Fiskalnom vijeću BiH: Ne želim učestvovati u radu dok se Ustavni sud BiH ne očituje o legalnosti Vlade RS

Nakon što je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto optužila premijera FBiH Nermina Nikšića da blokira povećanje plaća u Fiskalnom vijeću BiH, on se oglasio i prokomentirao te navode.

- Od Ustavnog suda BiH zatraženo je očitovanje o legalnosti trenutnog saziva Vlade Republike Srpske. Na ovo pitanje ukazujem duže vrijeme i ostajem dosljedan svom stavu: do donošenja odluke Ustavnog suda BiH o ovom pitanju neću učestvovati u radu Fiskalnog vijeća BiH. Istovremeno, želim jasno demantovati netačne i nedobronamjerne tvrdnje o navodnom opstruiranju fiskalnih odluka. Predstavnici Federacije BiH su se na svakoj sjednici Fiskalnog vijeća BiH zalagali za veća izdvajanja s Jedinstvenog računa, kao i za veći okvir rashoda za institucije BiH. Ove činjenice su lako provjerljive u zvaničnim zapisnicima sa sjednica Fiskalnog vijeća BiH.