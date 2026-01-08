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NAKON OPTUŽBI KRIŠTO

Nikšić o Fiskalnom vijeću BiH: Ne želim učestvovati u radu dok se Ustavni sud BiH ne očituje o legalnosti Vlade RS

Čim Ustavni sud BiH donese odluku o legalnosti Vlade RS, spreman sam bez odlaganja nastaviti aktivno učestvovati u radu Fiskalnog vijeća BiH

Nermin Nikšić. Avaz

S. S.

8.1.2026

Nakon što je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto optužila premijera FBiH Nermina Nikšića da blokira povećanje plaća u Fiskalnom vijeću BiH, on se oglasio i prokomentirao te navode.

- Od Ustavnog suda BiH zatraženo je očitovanje o legalnosti trenutnog saziva Vlade Republike Srpske. Na ovo pitanje ukazujem duže vrijeme i ostajem dosljedan svom stavu: do donošenja odluke Ustavnog suda BiH o ovom pitanju neću učestvovati u radu Fiskalnog vijeća BiH. Istovremeno, želim jasno demantovati netačne i nedobronamjerne tvrdnje o navodnom opstruiranju fiskalnih odluka. Predstavnici Federacije BiH su se na svakoj sjednici Fiskalnog vijeća BiH zalagali za veća izdvajanja s Jedinstvenog računa, kao i za veći okvir rashoda za institucije BiH. Ove činjenice su lako provjerljive u zvaničnim zapisnicima sa sjednica Fiskalnog vijeća BiH.

Čim Ustavni sud BiH donese odluku o legalnosti Vlade RS, spreman sam bez odlaganja nastaviti aktivno učestvovati u radu Fiskalnog vijeća BiH. Također podsjećam javnost da je Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2025–2027. godine usvojen mjesecima prije donošenja Budžeta institucija BiH za 2025. godinu - naveo je Nikšić.

# FISKALNO VIJEĆE BIH
# NERMIN NIKŠIĆ
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