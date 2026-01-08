Raste broj oboljelih od gripe, sedmično se u FBiH prijavi oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija

Gripa je široko rasprostranjena u Federaciji Bosne i Hercegovine i bilježi trend rasta, izjavio je prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH, dodavši da se sedmično prijavljuje oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija – bolesti sličnih gripi i akutnih respiratornih infekcija.

- Od početka decembra prošle godine bilježimo porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti. Ovaj porast vođen je cirkulacijom virusa gripe. Aktivnost gripe u porastu je tri do četiri sedmice ranije nego u prethodnim sezonama - rekao je Musa.

Naveo je da se cirkulacija respiratornog sincicijskog virusa (RSV) također postepeno povećava s niskih nivoa zabilježenih krajem decembra.

U tekućoj sezoni dominantna je gripa A, podtip A(H3N2). Filogenetska analiza sojeva A(H3N2) ukazuje na genetske promjene koje mogu utjecati na karakteristike virusa.

- S 52. sedmicom 2025. godine bilježi se i povećanje broja hospitaliziranih zbog teških akutnih respiratornih infekcija. Među hospitaliziranim pacijentima, u jedinici za sentinel nadzor nad gripom u KCUS-u, gotovo 25 posto pacijenata pozitivno je na gripu - naglasio je Musa.

Kako je naveo, tekuća sezona će vjerovatno biti obilježena značajnim utjecajem gripe na obolijevanje, zbog donekle izmijenjenih karakteristika virusa.

Istakao je i da je zaštita koju pruža vakcina protiv gripe i dalje značajna, posebno za rizične grupe – osobe starije od 65 godina i one s hroničnim oboljenjima – te da još uvijek nije kasno za vakcinaciju.

Druge preventivne mjere podrazumijevaju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i preduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi se spriječilo širenje infekcije, naročito ako se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim grupama.