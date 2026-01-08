Kadman: Povlačenje SAD iz IRMCT-a slabi međunarodnu pravdu i otvara prostor za revizionizam

Britanski advokat za međunarodna ljudska prava i suosnivač Guernica 37 Chambers, advokatske firme sa sjedištem u Londonu specijalizirane za međunarodno krivično, Tobi Kadman (Toby Cadman), ocijenio je u intervjuu za Fenu da povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (IRMCT) u Hagu ima snažnu simboličku težinu i dugoročne posljedice po međunarodnu pravdu i odgovornost.

- Povlačenje SAD-a je simbolično značajno, ali ne i nužno "fatalno". Mandat IRMCT-a je uglavnom rezidualan i sudski završen, ali politička i finansijska podrška SAD-a dugo je služila kao važan signal međunarodne posvećenosti odgovornosti za zločine protiv čovječnosti. Zabrinutost se manje odnosi na sposobnost tribunala da funkcionira kratkoročno, a više na eroziju kolektivne volje da se očuvaju rezultati međunarodnih pravosudnih mehanizama nakon što se sudnice zatvore - kazao je Kadman.

Smanjena uloga SAD-a

On je naglasio da provođenje presuda ICTY/IRMCT-a formalno ostaje u nadležnosti država, ali da je međunarodni pritisak, posebno od utjecajnih aktera poput SAD-a, historijski igrao važnu ulogu u podsticanju poštivanja presuda i saradnje.

- Smanjena uloga SAD-a može ohrabriti političke aktere koji već odbijaju implementirati presude, naročito u oblastima poput glorifikacije osuđenih ratnih zločinaca ili opstrukcije domaćih procesuiranja - dodao je.

Kadman, koji je u periodu od 2002. do 2008. godine obavljao mnoge važne funkcije u okviru međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini te radio na brojnim slučajevima koji se odnose na ratne zločine, silovanje i etničko čišćenje počinjeno tokom rata u BiH, upozorio je da smanjen angažman SAD-a nosi realan rizik od jačanja negiranja i revizionizma.

- Negiranje i revizionizam napreduju u okruženjima gdje međunarodna pažnja slabi. Odsustvo snažnih vanjskih glasova koji brane utvrđene sudske činjenice može stvoriti prostor za narative koji relativiziraju ili potpuno negiraju zločine koji su pravosudno potvrđeni. To je posebno opasno u postkonfliktnim društvima gdje su historijski narativi i dalje duboko osporavani - rekao je.

Jačanje domaćih kapaciteta

Iz pravne perspektive, Kadman smatra da BiH mora jačati domaće kapacitete za procesuiranje ratnih zločina, štititi nezavisnost pravosuđa i osigurati da se nalazi ICTY-a sistematski integriraju u sudsku praksu i obrazovanje.

- Zakonodavne mjere koje kriminaliziraju negiranje genocida i glorifikaciju ratnih zločinaca, uz snažnu provedbu, su ključne. Podjednako je važno trajno podržavati arhive, dokumentacijske centre i pravosudnu saradnju na državnom nivou - naglasio je.

Govoreći o udruženjima žrtava, Kadman je istaknuo da ona često zavise od međunarodne političke podrške kako bi pojačala svoje glasove i osigurala priznanje, finansiranje i zaštitu.

- Smanjen angažman SAD-a može ostaviti neka udruženja osjećajem većeg izloženosti ili marginalizacije. Civilno društvo, domaće i međunarodno, može djelimično popuniti taj prostor jačanjem regionalnih mreža, angažmanom evropskih institucija, pokretanjem strateških parnica i nastavkom javnog zagovaranja radi očuvanja istine i sjećanja - kazao je.

Geopolitička dimenzija

Na pitanje da li povlačenje SAD-a otvara prostor drugim globalnim akterima, poput Evropske unije ili Rusije, Kadman je naglasio da geopolitička dimenzija svakako postoji.

- EU ima priliku i odgovornost da potvrdi svoju posvećenost tranzicijskoj pravdi kao dijelu agende proširenja i vladavine prava. Nasuprot tome, akteri poput Rusije historijski su nastojali potkopati međunarodne krivične pravosudne mehanizme i mogli bi iskoristiti smanjeno angažovanje SAD-a da promoviraju alternativne narative koji osporavaju utvrđene sudske činjenice. Dalji razvoj situacije zavisit će od toga koliko odlučno demokratski akteri odgovore - rekao je.

Kadman je zaključio da odluku SAD-a treba posmatrati u širem kontekstu.

- SAD su se nedavno povukle ili smanjile angažman u desetinama međunarodnih organizacija i okvira, navodno više od šezdeset, dok su istovremeno sankcionirale Međunarodni krivični sud i otvoreno dovodile u pitanje ključne stubove međunarodnog pravnog poretka. Zajedno s upornim kršenjima međunarodnog prava u drugim kontekstima, ovi koraci odražavaju zabrinjavajući trend selektivnog angažmana i izolacionizma. Iako su Sjedinjene Američke Države historijski bile centralni arhitekt i garant međunarodnih pravosudnih mehanizama, ovaj zaokret prijeti da oslabi kredibilitet i univerzalnost sistema zasnovanog na pravilima koji su same pomogle izgraditi - poručio je.