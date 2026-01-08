Izdato narandžasto upozorenje zbog niskih temperatura

Federalna uprava civilne zaštite objavila je ažuriranu informaciju o stanju na današnji dan te konstatovala da snježne padavine, uz topljenje snijega, i dalje prouzrokuju visok nivo vodostaja rijeka na vodama prve i druge kategorije na području sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da postoji rizik od izlijevanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta.

Na osnovu raspoloživih informacija i izvještaja kantonalnih uprava i općinskih/gradskih službi civilne zaštite, iz FUCZ ističu da se može zaključiti da je stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje nestabilno kada su u pitanju hidrometeorološki uslovi, posebno zbog niskih temperatura zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 8. i 9.1.2026. godine zbog očekivanih ekstremno niskih temperatura zraka. Upozorenje za 8.1.2026. godine odnosi se na područje Krajine, gdje se očekuju minimalne temperature zraka od -14 do -10 °C, dok se u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne iste minimalne temperature očekuju 9. 1. 2026. godine.

Federalna uprava civilne zaštite neprekidno, putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite, prati stanje na ugroženim područjima cijele Federacije BiH, procjenjuje situaciju i potrebu za pomoć u sredstvima i opremi. Uposlenici ove uprave su u stalnoj komunikaciji te, po potrebi, pružaju stručnu pomoć izvršnim organima nižih nivoa vlasti kako bi se na najefikasniji način odgovorilo na nastalu situaciju.