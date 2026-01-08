Izdato narandžasto upozorenje zbog niskih temperatura

Federalna uprava civilne zaštite objavila je ažuriranu informaciju o stanju na današnji dan te konstatovala da snježne padavine, uz topljenje snijega, i dalje prouzrokuju visok nivo vodostaja rijeka na vodama prve i druge kategorije na području sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da postoji rizik od izlijevanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta.
Na osnovu raspoloživih informacija i izvještaja kantonalnih uprava i općinskih/gradskih službi civilne zaštite, iz FUCZ ističu da se može zaključiti da je stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje nestabilno kada su u pitanju hidrometeorološki uslovi, posebno zbog niskih temperatura zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 8. i 9.1.2026. godine zbog očekivanih ekstremno niskih temperatura zraka. Upozorenje za 8.1.2026. godine odnosi se na područje Krajine, gdje se očekuju minimalne temperature zraka od -14 do -10 °C, dok se u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne iste minimalne temperature očekuju 9. 1. 2026. godine.
Federalna uprava civilne zaštite neprekidno, putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite, prati stanje na ugroženim područjima cijele Federacije BiH, procjenjuje situaciju i potrebu za pomoć u sredstvima i opremi. Uposlenici ove uprave su u stalnoj komunikaciji te, po potrebi, pružaju stručnu pomoć izvršnim organima nižih nivoa vlasti kako bi se na najefikasniji način odgovorilo na nastalu situaciju.
Tokom 7.1.2026. godine, po zahtjevu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je dvije potopne/muljne pumpe u Goražde, koje su bile potrebne za osposobljavanje poplavljene fabrike vode u Vitkovićima, s ciljem ponovnog uspostavljanja vodosnabdijevanja u Goraždu. Vodosnabdijevanje je u predvečernjim satima 7.1.2026. godine bilo uspostavljeno, ali je voda nakon sat vremena ponovo nestala zbog problema na dotoku vode iz rijeke Drine u bazene fabrike vode.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak, 9.1.2026. godine, novo naoblačenje sa zapada uslovit će novi snijeg u višim područjima, dok će u subotu, 10.1.2026. godine, u većem dijelu zemlje padati snijeg, a na jugu kiša. U jutarnjim satima u nizinama može padati i kiša koja će se lediti. Prognozira se od pet do 15 centimetara novog snijega.
- S obzirom na to da se prema prognozama FHMZ-a i u narednom periodu na području Federacije BiH očekuju niske temperature i sniježne padavine koje mogu prouzrokovati probleme, potrebno je da kantonalne i općinske/gradske službe civilne zaštite i dalje kontinuirano obilaze najugroženija područja od snježnih padavina, poplava i klizišta, te da odmah stave, ukoliko to do sada nisu učinile, svoje organizirane snage zaštite i spašavanja (službe zaštite i spašavanja i specijalizirane jedinice civilne zaštite) u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora i, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, reagirale na potencijalne opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara. Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i dalje se nalaze u stanju pripravnosti u slučaju potrebe za njihovim angažmanom, odnosno brzim odgovorom, te će se odmah aktivirati u skladu s dobijenim zahtjevima i naredbama - naveli su iz FUCZ.