Savez sindikata policijskih organa u BiH: Kojovićeve izjave su paušalne, neutemeljene i krajnje nekorektne

Savez sindikata policijskih organa BiH oštro je reagirao na posljednji medijski istup Predraga Kojovića, zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Govoreći o izostanku podrške političkih aktera i sindikata prijedlogu izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima BiH, Kojović je kazao da policijske agencije na državnom nivou ostaju bez 600 službenika, da će najviše biti pogođena Granična policija BIH, te da će BiH, ako se ništa ne poduzme, na ljeto morati zatvoriti jedan broj graničnih prijelaza.

- Kad smo vidjeli ovaj problem, pozvali smo sindikate. Četiri sindikata postoje na državnom nivou, jedan ne pričaju s drugim, niti žele da sjede u istoj prostoriji, tako da je bio red ispred moje kancelarije. Nudili im da oni predlože način kako da riješimo problem, ali nikad se nisu pojavili s prijedlogom. Zato smo napravili male izmjene zakona koje važe samo do tri godine – kazao je Kojović za N1.

Reakcija sindikata

Predloženim izmjenama, pored ostalog, policijskim službenicima s 40 godina radnog staža, koji se po sadašnjim propisima automatski šalju u penziju, omogućilo bi se da nastave raditi do navršenih 65 godina života. Iz sindikata su reagirali tvrdnjom da bi takva odredba išla na ruku samo rukovodiocima.

Kojovićeve izjave u Savezu sindikata policijskih organa BiH ocjenjuju kao paušalne, neutemeljene i krajnje nekorektne. Navode da su je prijedlog “ispod žita” dostavljen u parlamentarnu proceduru, iako su sindikati morali biti konsultirani.

- Prijedlog nije bio na stranici Predstavničkog doma PS BIH, na dnevnom redu, već je trebalo da se dopuni na kolegiju neposredno prije same sjednice čime bi se izbjegla svaka diskusija ili razgovor oko samog zakona. Zbog čega je to tako nije pitanje za sindikate već za predlagače. Nakon izvršenog medijskog pritiska od strane sindikata pozvani smo na razgovor na kojem su bili prisutni predlagači i predsjednici svih sindikata koji djeluju unutar Saveza sindikata policijskih organa u BiH, kao i predsjednik SSPO u BiH, gdje smo jasno i jednoglasno rekli da prijedlog nema podršku niti jednog sindikata – naveli su iz SSPO u BiH.

Na drugom sastanku nije došlo do usaglašavanja, tako da je SSPO u BiH uradio jedino što je i mogao - nije dao saglasnost, jer članstvo nije bilo zadovoljno prijedlogom bez da se uvaže i druge bitne stvari koje bi riješile goruće probleme.

- Što se tiče konstatacije da niko nije imao prijedloge podsjećamo Kojovića na akt Sindikata Granične policije BiH iz decembra 2023. godine, jer smo tada prepoznali problematiku s kojom će se sve policijske agencije suočiti. Akt je dostavljen svim delegatima u oba Doma Parlamenta BiH i svim ministrima u Vijeću ministara BiH. U januaru 2024. upućen je gotovo identičan akt ispred Saveza sindikata policijskih organa u BiH koji je usaglašen sa svim sindikatima unutar SSPO u BiH. Pitanje je šta se čekalo dvije godine bez ikakve reakcije onih koji bi trebali misliti o nama – ističu u reakciji iz SSPO u BiH.

Zlonamjerno sindikalno razbijanje

Radna grupa je početkom 2025. godine usaglasila i nacrt izmjena zakona dostavila u resorno ministarstvo, ali on nikad nije ugledao svijetlost dana.

- U najmanju ruku je zlonamjerno sindikalno razbijanje od strane gospodina Kojovića i konstatacija da niko od četiri sindikata ne razgovara ni s kim, jer trebao bi da zna da je SSPO u BiH jedini reprezentativan za pregovaranje s poslodavcom. Sve odluke u UO SSPO u BiH donošene su jednoglasno i ne razumijemo čemu takav odnos prema sindikatima. Normalno je da bude različitih mišljenja, što je princip demokratskog odlučivanja, ali Kojović nije taj koji ima ekskluzivno pravo da tumači naše stavove i mišljenja – navodi se, pored ostalog, u reakciji SSPO u BiH.