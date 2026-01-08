Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu oblježila 489. godinu odgojno-obrazovnog rada

U amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, osim prigodnih obraćanja, uručena su posebna priznanja istaknutim svršenicima za doprinos afirmaciji te odgojno-obrazovne ustanove, kao i druga priznanja i zahvalnice.

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu obilježila je, danas prigodnim skupom, 489. godišnjicu neprekidnog odgojno-obrazovnog rada, time potvrđujući status jedne od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Dobitnici plakete za poseban doprinos afirmaciji Gazi Husrev-begove medrese su Muhamed Mrahorović i prof. dr. Enes Durmišević.

Profiliranje brojnih generacija

Direktor Medrese Dževad Pleh naglasio je da je ta odgojno-obrazovna ustanova sa dugim vijekom trajanja, uz Begovu džamiju i Gazi Husrev-begovu biblioteku, značajno imala udjela u profiliranju brojnih generacija.

- Utjecala je na njihovo formiranje, svijest, poglede, na njihovu vjeru i odnos prema životu, energiju i volju za učenjem i radom, za napredovanjem. Zato s pravom možemo kazati da je Medresa duhovno srce, uz Begovu džamiju i Gazi Husrev-begovu biblioteku, odgojno obrazovna i kulturno-historijska jezgra ovih prostora i ovoga naroda koji je svjestan njene vrijednosti - kazao je novinarima.

Zamjenik reis-uleme u BiH Enes Ljevaković ističe ponos zbog gotovo polumilenijskog rada Gazi Husrev-begove medrese te njenu ostavštinu koja je utkana u bh. kulturu i tradiciju, obrazovanje, povijest i društvene procese. Radost izražava zbog, među ostalim, svih uspjeha koje su postizale brojne generacije Gazi Husrev-begova medrese, učenici i profesori.

Jedinstven kadar

Jedan od ovogodišnjih dobitnika plakete za poseban doprinos afirmaciji Gazi Husrev-begove medrese Muhamed Mrahorović smatra da je to priznanje dobio za nešto što je, kako je kazao, znao da uradi kvalitetno. U čovjeku, kaže, budi osjećaj sreće i zahvalnosti, među ostalim, za prilike koje su mu se ukazale u životu nakon što je završio tu medresu.

- Medresa je jedinstvena obrazovna institucija, koja proizvodi jedinstven kadar. Sretan sam zbog obilježavanja ove godišnjice, a sve me ovo ponukalo da u sjećanje vratim te dane kad sam djelovao i kao profesor u toj školi. Medresa mi je otvorila vrata da odem i na studije u inozemstvo - kazao je.

Gazi Husrev-begova medresa, utemeljena 1537. godine vakufnamom velikog Gazi Husrev-bega, već gotovo pet stoljeća predstavlja jedan od ključnih stubova obrazovanja, duhovnosti i kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Kroz njen odgojno-obrazovni sistem izrasle su generacije učenih i društveno angažiranih pojedinaca koji su, svako u svom vremenu, dali prepoznatljiv doprinos opstanku i razvoju bosanskohercegovačkog društva.