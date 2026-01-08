Upozorenje roditeljima: U BiH prodavana hrana za bebe s opasnom bakterijom

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da prisustvo bakterije Bacillus cereus predstavlja potencijalno ozbiljan rizik po ljudsko zdravlje, posebno kada je riječ o dojenčadi.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem EU RASFF sistema da se Bosna i Hercegovina nalazi među zemljama u koje su isporučene određene serije formula za dojenčad porijeklom iz Nizozemskae, u kojima je utvrđena prisutnost cereulida, toksina koji proizvodi patogena bakterija Bacillus cereus.

Kako je saopćeno, trenutno je u toku prikupljanje podataka o distribuciji spornih proizvoda na tržištu BiH, dok dostupne informacije ukazuju da je riječ o formulama za dojenčad namijenjenim najosjetljivijoj populaciji – bebama.

Radi se o proizvodu pod nazivom „Infant formula / formula za dojenčad“, koji spada u kategoriju dijetetske hrane, dodataka prehrani i hrane obogaćenog sastava. Proizvod je plasiran pod brendom Nestlé – NIDINA OPTIPRO 1, pakovanje od 800 grama, a analiziran je u Italiji. Sporne serije imaju rok trajanja do 31. oktobra 2027. godine, dok su obuhvaćeni lotovi označeni brojevima 52850346AD, 51520346AE, 52860346BB i 52900346AB.

Proizvođač u Evropskoj uniji je Nestlé Nederland BV, sa sjedištem u Nunspeetu, dok je za tržište Bosne i Hercegovine nadležan zastupnik Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo.

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da prisustvo bakterije Bacillus cereus predstavlja potencijalno ozbiljan rizik po ljudsko zdravlje, posebno kada je riječ o dojenčadi. Sve raspoložive informacije proslijeđene su nadležnim inspekcijskim tijelima radi daljnjeg postupanja i eventualnog povlačenja proizvoda s tržišta.

Podsjećaju i da je Agencija ranije, na osnovu informacija koje je dostavila kompanija Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, već obavijestila javnost o dobrovoljnom opozivu pojedinih serija NAN formula za dojenčad.