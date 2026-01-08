Cvijanović pozdravila Trampovu odluku: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da je odluka SAD-a da "napuste 66 antiameričkih, beskorisnih ili rasipnih međunarodnih organizacija" još jedan pozitivan "antiglobalistički potez" predsjednika Donalda Trampa i njegove administracije.
Cvijanović je istakla da je ovo potpuno suprotno "besmislenim najavama pojedinih političkih predstavnika i eksperata koji su horski ponavljali kako se povratkom predsjednika Trampa neće ništa promijeniti".
- Praksa ih je najbolje demantovala, a pozitivne promjene su i te kako vidljive - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži X.
Državni sekretar SAD-a Marco Rubio objavio je da je američki predsjednik saopštio kako Washington napušta 66 "antiameričkih, beskorisnih ili rasipničkih međunarodnih organizacija".
On je dodao na X-u da je u toku provjera dodatnih međunarodnih organizacija.
- Ta povlačenja održavaju ključno obećanje koje je predsjednik Tramp dao Amerikancima. Prestat ćemo da subvencionišemo globalističke birokrate koje djeluju protiv naših interesa. Trampova administracija će uvijek na prvo mjesto staviti Ameriku i Amerikance - poručio je Rubio.