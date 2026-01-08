Cvijanović pozdravila Trampovu odluku: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da je odluka SAD-a da "napuste 66 antiameričkih, beskorisnih ili rasipnih međunarodnih organizacija" još jedan pozitivan "antiglobalistički potez" predsjednika Donalda Trampa i njegove administracije.





Cvijanović je istakla da je ovo potpuno suprotno "besmislenim najavama pojedinih političkih predstavnika i eksperata koji su horski ponavljali kako se povratkom predsjednika Trampa neće ništa promijeniti".

- Praksa ih je najbolje demantovala, a pozitivne promjene su i te kako vidljive - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži X.