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Video / Nevjerovatna scena u Hadžićima: Čisti se suha ulica, varnice na sve strane, zaleđena se ne čisti

Građani negoduju jer se, kako kažu, prioriteti u zimskom održavanju saobraćajnica očito ne poštuju

Nevjerovatni prizori u Hadžićima. Avaz

S. S.

8.1.2026

I dok većina gradova muči muku s čišćenjem snijega, "Avazovi" reporteri su zabilježili interesantnu situaciju u Hadžićima.

Naime, dok mašine čiste ulicu koja je praktično suha i zbog čega „sijevaju varnice“, u drugoj ulici sasvim drugi prizori.

Ona je potpuno zaleđena i neočišćena, zbog čega se pješaci i vozači otežano kreću i izloženi su povećanom riziku od nezgoda. Građani negoduju jer se, kako kažu, prioriteti u zimskom održavanju saobraćajnica očito ne poštuju.

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# SNIJEG
# HADŽIĆI
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