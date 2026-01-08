Video / Nevjerovatna scena u Hadžićima: Čisti se suha ulica, varnice na sve strane, zaleđena se ne čisti

I dok većina gradova muči muku s čišćenjem snijega, "Avazovi" reporteri su zabilježili interesantnu situaciju u Hadžićima.

Naime, dok mašine čiste ulicu koja je praktično suha i zbog čega „sijevaju varnice“, u drugoj ulici sasvim drugi prizori.

Ona je potpuno zaleđena i neočišćena, zbog čega se pješaci i vozači otežano kreću i izloženi su povećanom riziku od nezgoda. Građani negoduju jer se, kako kažu, prioriteti u zimskom održavanju saobraćajnica očito ne poštuju.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.