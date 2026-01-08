Uk i Pandurević: Pojačana koordinacija institucija u cilju efikasnijeg čišćenja snijega

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević organizovao je danas sastanak posvećen pitanjima zimskog održavanja i čišćenja snijega. Razmatrani su aktuelni izazovi u odvijanju saobraćaja, raspoloživost mehanizacije, angažovanje dodatne radne snage, kao i bezbjednosni aspekti.

Sastanku je prisustvovao i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk. U razgovoru su učestvovali i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite, predvođeni direktorom Dženanom Brkanićem, pomoćnik komesara Uprave policije Salih Tufo te rukovodioci kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: direktor KJKP „Rad“ Emir Dobrača, direktor KJKP „Park“ Adis Bešlić i direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Adnan Šerak. Sastanku je prisustvovao i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Adis Mešić, kao i direktorica JU Služba za zapošljavanje Amina Džonlagić.

Ozbiljne poteškoće

Tokom sastanka konstatovano je da postoje ozbiljne poteškoće u odvijanju saobraćaja uslijed neočišćenog snijega, kao i nedovoljno očišćeni trotoari, naročito ispred privatnih i poslovnih objekata što građanima značajno otežava ili onemogućava kretanje.

Ministar Pandurević kaže da je, prethodnih dana, obišao gradske ulice posebno u padinskim dijelovima grada te naglasio potrebu dosljedne primjene propisa i pojačanog nadzora na terenu.

Naglašena je potreba da se, u saradnji s Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove (KUIP), angažuju komunalni redari iz KJKP 'Rad' i KJKP 'Park', kao ispomoć inspekcijskim službama.

Ministar je informisao prisutne da je postignut dogovor sa Šumarskim fakultetom o provođenju hitne kontrole stabala uz saobraćajnice i ulaze u objekte te izradi plana za uklanjanje ili kresanje stabala i krošnji koje predstavljaju potencijalnu opasnost.

Ograničeni kapaciteti

Na sastanku je ukazano i na ograničene kapacitete raspoložive mehanizacije te je razmatrana mogućnost angažovanja dodatnih bagera i kamiona radi podizanja i odvoza snijega. Posebna pažnja posvećena je pitanju odlaganja snijega u rijeku Miljacku, uz procjenu mogućih rizika od povećanja vodostaja.

Iz preduzeća "Rad" su istakli da u ovom trenutku imaju veliki izazov u nedostatnom broju kamiona i bagera, dok su iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" rekli da mogu staviti na raspolaganje dodatna četiri bagera i dva kamiona preduzeću "Rad". Preduzeće "Park" će obezbijediti i traktor za čišćenje pločnika u popodnevnim satima.

Zaključeno je da će komunalna preduzeća poduzeti sve neophodne mjere kako bi se snijeg što prije uklonio iz zona prioriteta I i II čime bi se stvorili uslovi za nastavak čišćenja ostalih područja. Također je zaključeno da se snijeg može odlagati u rijeku Miljacku postupno i kontrolisano, uz stalni nadzor.

Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite kontinuirano će pratiti vodostaj te će se, u slučaju povećanja, odlaganje snijega odmah obustaviti. Kantonalna uprava civilne zaštite uputit će i cirkularni dopis svim općinskim štabovima civilne zaštite sa zadatkom pojačanog praćenja stanja na terenu.

Zahtjevi za dodatno angažovanje

Zadužena su javna preduzeća "Park" i "Rad" da odmah podnesu Ministarstvu zahtjeve za dodatno angažovanje radnika s ciljem intenziviranja čišćenja snijega na trotoarima i teško pristupačnim lokacijama. Također, "Park", "Rad" i "Vodovod i kanalizacija" zaduženi su da, u koordinaciji s Kantonalnom upravom civilne zaštite, izvrše optimalnu raspodjelu i međusobno ustupanje raspoložive mehanizacije, u skladu s prioritetima na terenu.

Zaključeno je i da će policija, u koordinaciji s KJKP „Rad“, uklanjati nepropisno parkirana vozila, naročito na lokalitetima koji predstavljaju kritične tačke i gdje postoji opasnost po bezbjednost građana i nesmetano odvijanje saobraćaja, kao i onemogućavanje efikasnog čišćenja snijega.

U skladu sa zaključcima današnjeg sastanka, premijer Uk i ministar Pandurević su tokom dana obišli radnike KJKP „Park“ u Velikom parku, pružili su podršku njihovim naporima na terenu.

- Nadležne institucije i javna preduzeća nastavit će intenzivnu međusobnu saradnju i svakodnevno praćenje situacije s ciljem zaštite bezbjednosti građana i uspostavljanja normalnog funkcionisanja grada - saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.