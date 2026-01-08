Elektroprivreda BiH: Hidroelektrane na Neretvi spriječile poplave u Mostaru i Metkoviću

Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH) saopćili su da su tokom intenzivnih padavina i otapanja snijega sa kišom, u posljednja 48 sata, nivo jablaničke akumulacije povećali za više od 10 metara.

Naglašavaju da su zahvaljujući hidroelektranama na Neretvi, posebno Jablaničkom jezeru, spriječeni znatno veći protoci Neretve kroz Mostar i nizvodno do Počitelja, Čapljine i Metkovića, što bi neminovno izazvalo poplave i velike štete.

- Katastrofalne posljedice su izbjegnute blagovremenim planiranjem upravljanja hidroelektranama na Neretvi, efikasnom pripremom i održavanjem slobodnog prostora jablaničke akumulacije za prihvat velikog dotoka vode - naveli su iz EP BiH.

Od početka snježnih padavina u nedjelju, 4. januara, a potom i naglog otapanja snijega uz kišu, dotoci vode u jablaničku akumulaciju bili su, kako su istakli, u prosjeku deset, a u pojedinim momentima i petnaest puta veći u odnosu na planirane i ostvarene dotoke u decembru prošle godine.

Sve količine vode su prihvaćene u Jablaničko jezero, a postepenim i kontrolisanim ispuštanjem vode u količini od 160 metara kubnih u sekundi (m3/s), izbjegnuto je naglo opterećenje korita Neretve i spriječeno plavljenje naseljenih područja.

Iz EP BiH su podsjetili da aktuelna dešavanja potvrđuju da je odgovorno i stručno upravljanje hidroelektranama na Neretvi presudno za sigurnost cijelog riječnog sliva. Elektrane Jablanica, Grabovica i Salakovac predstavljaju ključni faktor sistema upravljanja vodama.

Iznova se pokazalo da je snižavanje nivoa akumulacije HE Jablanica prije vodnog vala jedna od najboljih operativnih praksi u radu hidroelektrana na Neretvi, koja aktivno doprinosi zaštiti od štetnog djelovanja voda, jer je spriječeno da poplava u gornjem i srednjem toku Neretve izazove veće štete.

- Čak i u vrijeme povećanih hidroloških rizika, hidroenergetska postrojenja odgovornim i planskim upravljanjem mogu igrati ključnu ulogu u zadržavanju i sprečavanju plavnih valova i bujičnih protoka, zaštiti ljudskih života i okoliša te sprječavanju veće materijalne štete - saopćili su iz EP BiH.