Nihad Uk: "Odobren kontrolisan odvoz snijega u Miljacku"

Premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, danas je održao sastanak sa nadležnim ministarstvom, upravama i komunalnim preduzećima kako bi se organizovalo čišćenje snijega u gradu.

Uk je večeras objavio “korake za potpunu stabilizaciju grada”:

- Naložio sam hitno angažovanje dodatnih radnika za čišćenje pješačkih zona i prilaza institucijama.

- Sva raspoloživa teška mašinerija preduzeća 'Rad', 'Park' i 'ViK' od danas je na zajedničkom zadatku. Prioritet su kritične tačke i padinski dijelovi.

- Policija kreće s uklanjanjem vozila koja blokiraju rad ralicama. Red se mora poštovati.

- Odobren je kontrolisan odvoz snijega u Miljacku uz stalni nadzor Civilne zaštite, kako bismo što prije raščistili zone prioriteta.

Uk je također istakao zahvalnost radnicima i građanima:

- Veliko hvala svim radnicima koji su danonoćno na terenu, od vozača mašina do radnika koji ručno čiste snijeg. Danas smo obišli i radnike Parka u Velikom parku koji ulažu ogromne napore. Naš cilj je jasan, a to je maksimalna mobilizacija svih resursa dok se situacija potpuno ne stabilizuje. Također, hvala i vama, sugrađanima, na strpljenju i odgovornosti koju pokazujete čisteći prostore ispred svojih objekata - naveo je Uk.