Hasanović demantuje Krišto: Obmanjuje javnost, izbori će biti održani, bez ikakve dileme

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na tvrdnje Borjane Krišto da je ugroženo održavanje Općih izbora u Bosni i Hercegovini, poručivši da se radi o obmanjivanju javnosti i političkom zastrašivanju građana.
Njegovu reakciju prenosimo u nastavku:
- Tvrdnje da Općih izbora neće biti zbog postupanja Nermina Nikšića predstavljaju grubu neistinu i svjesno zastrašivanje javnosti.
Radi potpune jasnoće: Ustavni sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije donio odluku kojom bi se potvrdila zakonitost Vlade Republike Srpske. To pitanje je i dalje u postupku i dok Sud ne donese konačnu odluku, niko nema pravo ponašati se kao da je presuda već donesena Ignorisanje tog procesa ne predstavlja... funkcionisanje sistema, već direktno podrivanje ustavnog poretka.
U takvim okolnostima, stav Nermina Nikšića ne predstavlja blokadu, već odgovorno i dosljedno insistiranje na poštivanju Ustava i principa pravne države.
Istovremeno, potpuno je odvojeno pitanje Globalnog fiskalnog okvira, koji u svom sadašnjem obliku nije prihvatljiv i o kojem se mora voditi ozbiljna, stručna i transparentna rasprava Pokušaj da se ova dva pitanja vještački povežu i pretvore u narativ o neodržavanju izbora predstavlja namjernu političku manipulaciju.
Podsjećam i na činjenicu da su izbori održani i prošle godine, iako država tada nije imala usvojen budžet, zbog postupanja drugih političkih aktera. U tom periodu nije postojao ovakav javni parativ, niti su zabilježeni pokušaji političkog pritiska ili zastrašivanja građana.
Posebno je opasno i neodgovorno kada Borjana Krišto u javnosti iznosi tvrdnje da neće biti izbora. To nije upozorenje, to je svjesno obmanjivanje građana i pokušaj prebacivanja političke odgovornosti.
Zato jasno i bez ikakvih dilema poručujem: Općih izbora će biti. Ne možda, nego sigurno.
Odluku o raspisivanju izbora potpisat ću krajem maja. Upravo zbog toga sam i ostao na ovoj poziciji, da preuzmem odgovornost u trenucima kada drugi proizvode paniku, izbjegavaju odgovornost ili pokušavaju politički trgovati Ustavom.
Izbori nisu ničije sredstvo pritiska.
Izbori nisu talac Fiskalnog vijeća.
Izbori su ustavna obaveza države Bosne i Hercegovine i oni će biti provedeni.
Svako ko danas tvrdi suprotno, svjesno obmanjuje građane i mora snositi punu političku odgovornost za izrečene neistine - poručio je.