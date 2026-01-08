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REAKCIJA

Hasanović demantuje Krišto: Obmanjuje javnost, izbori će biti održani, bez ikakve dileme

Tvrdnje da Općih izbora neće biti zbog postupanja Nermina Nikšića predstavljaju grubu neistinu i svjesno zastrašivanje javnosti, poručio je

Hasanović i Krišto. FENA

M. Až.

8.1.2026

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na tvrdnje Borjane Krišto da je ugroženo održavanje Općih izbora u Bosni i Hercegovini, poručivši da se radi o obmanjivanju javnosti i političkom zastrašivanju građana.

Njegovu reakciju prenosimo u nastavku:

- Tvrdnje da Općih izbora neće biti zbog postupanja Nermina Nikšića predstavljaju grubu neistinu i svjesno zastrašivanje javnosti.

Radi potpune jasnoće: Ustavni sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije donio odluku kojom bi se potvrdila zakonitost Vlade Republike Srpske. To pitanje je i dalje u postupku i dok Sud ne donese konačnu odluku, niko nema pravo ponašati se kao da je presuda već donesena Ignorisanje tog procesa ne predstavlja... funkcionisanje sistema, već direktno podrivanje ustavnog poretka.

U takvim okolnostima, stav Nermina Nikšića ne predstavlja blokadu, već odgovorno i dosljedno insistiranje na poštivanju Ustava i principa pravne države.

Istovremeno, potpuno je odvojeno pitanje Globalnog fiskalnog okvira, koji u svom sadašnjem obliku nije prihvatljiv i o kojem se mora voditi ozbiljna, stručna i transparentna rasprava Pokušaj da se ova dva pitanja vještački povežu i pretvore u narativ o neodržavanju izbora predstavlja namjernu političku manipulaciju.

Podsjećam i na činjenicu da su izbori održani i prošle godine, iako država tada nije imala usvojen budžet, zbog postupanja drugih političkih aktera. U tom periodu nije postojao ovakav javni parativ, niti su zabilježeni pokušaji političkog pritiska ili zastrašivanja građana.

Posebno je opasno i neodgovorno kada Borjana Krišto u javnosti iznosi tvrdnje da neće biti izbora. To nije upozorenje, to je svjesno obmanjivanje građana i pokušaj prebacivanja političke odgovornosti.

Zato jasno i bez ikakvih dilema poručujem: Općih izbora će biti. Ne možda, nego sigurno.

Odluku o raspisivanju izbora potpisat ću krajem maja. Upravo zbog toga sam i ostao na ovoj poziciji, da preuzmem odgovornost u trenucima kada drugi proizvode paniku, izbjegavaju odgovornost ili pokušavaju politički trgovati Ustavom.

Izbori nisu ničije sredstvo pritiska.

Izbori nisu talac Fiskalnog vijeća.

Izbori su ustavna obaveza države Bosne i Hercegovine i oni će biti provedeni.

Svako ko danas tvrdi suprotno, svjesno obmanjuje građane i mora snositi punu političku odgovornost za izrečene neistine - poručio je.

# BORJANA KRIŠTO
# MUHAMED HASANOVIĆ
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