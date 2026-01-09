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IZ VAŠINGTONA

Puljić komentirao odluke da Trampa da napusti brojne međunarodne organizacije, među njima i onu kojoj je sjedište u Sarajevu

Povlačenje SAD iz međunarodnih tijela može dovesti do promjene globalnog liderstva, kaže Puljić

Ivica Puljić. Federalna televizija

S. S.

9.1.2026

Analizirajući odluke administracije Sjedinjenih Američkih Država da se povuče iz niza međunarodnih organizacija i sporazuma, specijalni dopisnik za FTV-a Ivica Puljić upozorava da se taj proces još uvijek nije završio i da bi lista institucija koje bi mogle biti pogođene mogla dodatno rasti u narednom periodu.

- Treba dodati da pregled dodatnih međunarodnih organizacija koje bi mogle biti izvan američkog interesa i dalje u toku - prema Bijeloj kući. Prema njihovim navodima, bit će još toga.

Govoreći o posljedicama po Zapadni Balkan, Puljić naglašava da se fokus međunarodne zajednice ne poklapa uvijek s interesima regiona, posebno kad je riječ o međunarodnim pravosudnim institucijama.

- Ono što je za Zapadni Balkan najznačajnije - Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove - nije i najvažnije za ostatak svijeta.

Puljić ističe da je, gledano iz globalne perspektive, najveću pažnju izazvala odluka o povlačenju iz Klimatskog režima Ujedinjenih naroda, što je otvorilo brojna pitanja o budućnosti međunarodne saradnje u toj oblasti.

- Izlazak iz Okvirne konvencije o klimatskim promjenama iz 1992. godine izaziva najveću globalnu pozornost za entitete Ujedinjenih naroda. Povlačenje znači prestanak sudjelovanja ili finansiranja u mjeri, kako su rekli, dopuštenoj zakonom.

Kada je riječ o funkcioniranju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, Puljić upozorava da bi nova situacija mogla imati vrlo konkretne i dugoročne posljedice po njegov budžet i operativne kapacitete.

- Ovo povlačenje signalizira smanjenje finansijske i političke potpore Amerike, što utječe na sposobnost mehanizma da obavlja ključne zadatke poput izvršenja kazni, zašite žrtava i, što je vrlo važno, dovršavanje žalbi kojih ima dosta, praćenje slučajeva i pomoć nacionalnim jurisdikcijama.

Podsjećajući na ulogu i mandat ovog tijela, Puljić naglašava da se radi o instituciji koja je preuzela ključne funkcije ugašenih međunarodnih sudova.

- Međunarodni rezidualni mehanizam obavlja bitne funkcije ugašenih međunarodnih kaznenih sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, uključujući žalbe i zaštitu svjedoka i upravljanje arhivom.

U širem regionalnom kontekstu, Puljić se osvrće i na povlačenje SAD iz Vijeća za regionalnu saradnju, organizacije sa sjedištem u Sarajevu, koja je godinama imala snažnu američku podršku.

- Amerika izlazi iz Vijeća za regionalnu saradnju, organizacije čije sjedište baš u Sarajevu, u kojem su Amerikanci sudjelovali godinama i nastala je kao nasljednica pakta stabilnosti.

Naglašavajući historijski značaj ove organizacije, Puljić podsjeća na njen nastanak i političku težinu u poslijeratnom periodu. Kao dodatni signal promjene američkog odnosa prema evropskim institucijama, Puljić navodi i odluku o izlasku iz Venecijanske komisije Vijeća Evrope.

- Osim toga, izlazak Amerike iz Venecijanske komisije je još jedno iznenađenje - negativno!

# SAD
# IVICA PULJIĆ
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