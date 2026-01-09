Puljić komentirao odluke da Trampa da napusti brojne međunarodne organizacije, među njima i onu kojoj je sjedište u Sarajevu

Analizirajući odluke administracije Sjedinjenih Američkih Država da se povuče iz niza međunarodnih organizacija i sporazuma, specijalni dopisnik za FTV-a Ivica Puljić upozorava da se taj proces još uvijek nije završio i da bi lista institucija koje bi mogle biti pogođene mogla dodatno rasti u narednom periodu.

- Treba dodati da pregled dodatnih međunarodnih organizacija koje bi mogle biti izvan američkog interesa i dalje u toku - prema Bijeloj kući. Prema njihovim navodima, bit će još toga.

Govoreći o posljedicama po Zapadni Balkan, Puljić naglašava da se fokus međunarodne zajednice ne poklapa uvijek s interesima regiona, posebno kad je riječ o međunarodnim pravosudnim institucijama.

- Ono što je za Zapadni Balkan najznačajnije - Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove - nije i najvažnije za ostatak svijeta.

Puljić ističe da je, gledano iz globalne perspektive, najveću pažnju izazvala odluka o povlačenju iz Klimatskog režima Ujedinjenih naroda, što je otvorilo brojna pitanja o budućnosti međunarodne saradnje u toj oblasti.

- Izlazak iz Okvirne konvencije o klimatskim promjenama iz 1992. godine izaziva najveću globalnu pozornost za entitete Ujedinjenih naroda. Povlačenje znači prestanak sudjelovanja ili finansiranja u mjeri, kako su rekli, dopuštenoj zakonom.

Kada je riječ o funkcioniranju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, Puljić upozorava da bi nova situacija mogla imati vrlo konkretne i dugoročne posljedice po njegov budžet i operativne kapacitete.

- Ovo povlačenje signalizira smanjenje finansijske i političke potpore Amerike, što utječe na sposobnost mehanizma da obavlja ključne zadatke poput izvršenja kazni, zašite žrtava i, što je vrlo važno, dovršavanje žalbi kojih ima dosta, praćenje slučajeva i pomoć nacionalnim jurisdikcijama.