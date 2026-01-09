Stručnjaci pojašnjavaju za "Avaz": Mogu li obilne padavine izazvati zemljotrese

Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je preksinoć u blizini Banje Luke, a podrhtavanje tla osjetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj. Sinoć je zemljotres zabilježen i u Srbiji.

Nakon ovog događaja, ponovo su se pojavila pitanja o mogućoj povezanosti obilnih padavina i seizmičkih aktivnosti.

Pomjeranje tektonskih ploča

Stručnjaci ističu da kiša i zasićenost tla vodom ne mogu izazvati tektonske zemljotrese, poput onog zabilježenog kod Banje Luke.

Kako nam je kazala seizmologinja FHMZ-a Merjema Genjac-Zukić, zemljotresi nastaju kao posljedica pomjeranja tektonskih ploča, a taj proces nije direktno povezan s količinom padavina.

- Međutim, zasićenost tla vodom može povećati naprezanje u tlu, što može dovesti do manjih podrhtavanja ili aktiviranja klizišta. Takvi primjeri već su zabilježeni u Bosni i Hercegovini. Tokom 2024. godine u Jablanici su obilne padavine pokrenule klizište, nakon čega je registrovano nekoliko manjih i umjerenih podrhtavanja tla. Riječ je o tzv. površinskim podrhtavanjima, koja nisu uzrokovana tektonskim pomjeranjima - ističe Genjac- Zukić za "Avaz".