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REDOSLIJED ĆE BITI UTVRĐEN ŽRIJEBANJEM

Poznata imena kandidata za načelnika Vareša: CIK BiH ovjerio liste

Konačna lista kandidata je zaključena, a građani Vareša će na glasačkom listiću imati ukupno pet kandidata

Kandidati za načelnika Vareša. Vareški vijestnik

S. S.

9.1.2026

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama kandidata, ovjerila je kandidatske liste za učešće na prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš, koji će biti održani 15. februara 2026. godine.

CIK BiH je potvrdila četiri kandidatske liste koje su predložile ovjerene političke stranke, dok je ranije već bila ovjerena prijava jednog nezavisnog kandidata. Time je konačna lista kandidata zaključena, a građani Vareša će na glasačkom listiću imati ukupno pet kandidata.

Ovjeru su dobili sljedeći kandidati:

Nurdin Begović (Stranka za Bosnu i Hercegovinu – SBiH)

Stela Terzić (Hrvatska demokratska zajednica BiH – HDZ BiH)

Malik Rizvanović (Stranka demokratske akcije – SDA)

Igor Šimić (Hrvatska demokratski savez – HDS)

Dario Dodik (nezavisni kandidat)

Redoslijed političkih subjekata i kandidata na glasačkom listiću bit će utvrđen žrijebanjem, a odluka o tome bit će objavljena na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Prijevremeni izbori za načelnika Općine Vareš predstavljaju važan demokratski proces, a birači će imati priliku da između pet kandidata izaberu novo rukovodstvo općine.

# IZBORI
# VAREŠ
# CIK
# NAČELNIK
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