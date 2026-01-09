Italijanski helikopteri stigli u bazu Butmir u okviru EUFOR-ove misije

Prvi italijanski helikopteri stigli su u bazu Butmir u okviru preuzimanja zadataka prevoza i zračne medicinske evakuacije od rumunskih posada Avijacijske jedinice EUFOR-a.

U narednim danima italijanski i rumunski timovi započet će zajedničku obuku s ciljem osiguranja jednostavne, profesionalne i sigurne primopredaje odgovornosti.

Ova saradnja potvrđuje posvećenost EUFOR-a održavanju visokog nivoa operativne spremnosti te osiguravanju nesmetanog kontinuiteta izvršavanja njegove misije u Bosni i Hercegovini.