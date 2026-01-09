Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAJEDNIČKA OBUKA

Italijanski helikopteri stigli u bazu Butmir u okviru EUFOR-ove misije

U narednim danima italijanski i rumunski timovi započet će zajedničku obuku s ciljem osiguranja jednostavne

Italijanski helikopteri. Fena

FENA

9.1.2026

Prvi italijanski helikopteri stigli su u bazu Butmir u okviru preuzimanja zadataka prevoza i zračne medicinske evakuacije od rumunskih posada Avijacijske jedinice EUFOR-a.

U narednim danima italijanski i rumunski timovi započet će zajedničku obuku s ciljem osiguranja jednostavne, profesionalne i sigurne primopredaje odgovornosti.

Ova saradnja potvrđuje posvećenost EUFOR-a održavanju visokog nivoa operativne spremnosti te osiguravanju nesmetanog kontinuiteta izvršavanja njegove misije u Bosni i Hercegovini.

# BUTMIR
# EUFOR
# HELIKOPTERI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.