Davor Trlin za "Avaz" o 9. januaru: Kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora

Ustavni sud BiH je 2015. i 2019. godine obilježavanje 9. januara kao dana RS proglasio neustavnim, podsjeća ekspert za ustavno i međunarodno pravo, profesor Davor Trlin.
Pojašnjava da je osnovni razlog diskriminatorski karakter datuma, pravoslavnog vjerskog praznika Svetog Stefana, što je Sud ocijenio kao povredu ustavnih principa jednakosti i nediskriminacije.
- Sud nije osporio pravo na obilježavanje dana RS, niti postojanje RS, već samo izbor ovog datuma koji isključuje druge konstitutivne narode i vjerske grupe. Ova odluka je konačna i obavezujuća za sve nivoe vlasti u BiH, u skladu s Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH. Ignorisanje takvih odluka predstavlja kršenje ustavnog poretka, što je potvrdio i visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u izjavama iz prethodnih godina – kaže Trlin.
Uprkos odlukama Suda, vlasti RS nastavljaju s obilježavanjem 9. januara i s paradama i javnim manifestacijama, što doprinosi dubokim podjelama u BiH, uprkos osudama od SAD, EU, OSCE-a.
- Nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH kvalifikuje se kao krivično djelo prema Krivičnom zakonu BiH, s mogućim kaznama od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Visoki predstavnik je eksplicitno rekao da je obilježavanje 9. januara krivično djelo. Tužilaštvo BiH je pokretalo istrage, ali one završavaju bez optužnica. Tužilaštvo BiH ima ovlaštenje da postupa i po službenoj dužnosti, budući da se ponovo organizuje obilježavanje neustavnog dana RS, a saznanja mogu dobiti i kroz medije. Uočljivo je da se posljednjih godina organizacioni odbor te manifestacije kontinuirano proširuje, što se može tumačiti kao nastojanje da se onemogući ili barem oteža utvrđivanje krivične odgovornosti i procesuiranje nadležnih funkcionera. Međutim, i u okviru takvih organizacionih struktura moguće je jasno identifikovati ko je bio nadležan za pojedine aktivnosti, ko je donosio odluke i ko je preduzimao konkretne radnje. Tužilaštvo BiH ima obavezu da istražuje kršenja ustavnog poretka – ističe Trlin.
Zaključuje da OHR i EUFOR mogu dati podršku, ali da BiH sama mora riješiti ovaj problem, kako bi napredovala ka EU integracijama.