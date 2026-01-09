Davor Trlin za "Avaz" o 9. januaru: Kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora

Ustavni sud BiH je 2015. i 2019. godine obilježavanje 9. januara kao dana RS proglasio neustavnim, podsjeća ekspert za ustavno i međunarodno pravo, profesor Davor Trlin.

Pojašnjava da je osnovni razlog diskriminatorski karakter datuma, pravoslavnog vjerskog praznika Svetog Stefana, što je Sud ocijenio kao povredu ustavnih principa jednakosti i nediskriminacije.

- Sud nije osporio pravo na obilježavanje dana RS, niti postojanje RS, već samo izbor ovog datuma koji isključuje druge konstitutivne narode i vjerske grupe. Ova odluka je konačna i obavezujuća za sve nivoe vlasti u BiH, u skladu s Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH. Ignorisanje takvih odluka predstavlja kršenje ustavnog poretka, što je potvrdio i visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u izjavama iz prethodnih godina – kaže Trlin.