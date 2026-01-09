Glušac za "Avaz": Zbog snijega ugroženi onkološki pacijenti, mora im se osigurati barem prijevoz do kliničkih centara

– Bez obzira na vremenske neprilike, onkološkim pacijentima mora biti osiguran barem prijevoz do kliničkih centara kako bi mogli primati hemoterapiju – ističe Glušac za "Avaz".

Zbog višednevnog snijega i neprohodnih, neočišćenih puteva, kretanje građana u gradu već šest dana je ozbiljno otežano, a posebno su pogođeni onkološki pacijenti. Predsjednica Udruženja Renesansa Enida Glušac upozorava da su u ovakvim vremenskim uslovima ugrožene starije osobe, osobe s invaliditetom, ali i pacijenti koji se bore s teškim bolestima.

Dodaje da u Bosni i Hercegovini ne postoji besplatan ili organiziran prijevoz za onkološke pacijente, za razliku od pojedinih zemalja u regionu gdje su im dostupni besplatni taksiji ili drugi vidovi pomoći. Upravo zbog toga, odlazak na terapije u uslovima snježnog kolapsa postaje gotovo nemoguć.

– Nemamo ni besplatan javni prijevoz, što dodatno otežava već ionako težak život ljudi koji prolaze kroz bolest i komplikovan zdravstveni sistem – naglašava Glušac za "Avaz".

Ona smatra da je riječ o još jednom pokazatelju nebrige sistema prema najugroženijima, te poručuje da se u kriznim situacijama mora više razmišljati o bolesnim i zdravstveno ranjivim građanima.