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UDRUŽENJE "RENESANSA"

Glušac za "Avaz": Zbog snijega ugroženi onkološki pacijenti, mora im se osigurati barem prijevoz do kliničkih centara

Nemamo ni besplatan javni prijevoz, što dodatno otežava već ionako težak život ljudi koji prolaze kroz bolest i komplikovan zdravstveni sistem, kaže Glušac

Enida Glušac. Alfa TV

Z. Voloder

9.1.2026

Zbog višednevnog snijega i neprohodnih, neočišćenih puteva, kretanje građana u gradu već šest dana je ozbiljno otežano, a posebno su pogođeni onkološki pacijenti. Predsjednica Udruženja Renesansa Enida Glušac upozorava da su u ovakvim vremenskim uslovima ugrožene starije osobe, osobe s invaliditetom, ali i pacijenti koji se bore s teškim bolestima.

– Bez obzira na vremenske neprilike, onkološkim pacijentima mora biti osiguran barem prijevoz do kliničkih centara kako bi mogli primati hemoterapiju – ističe Glušac za "Avaz".

Dodaje da u Bosni i Hercegovini ne postoji besplatan ili organiziran prijevoz za onkološke pacijente, za razliku od pojedinih zemalja u regionu gdje su im dostupni besplatni taksiji ili drugi vidovi pomoći. Upravo zbog toga, odlazak na terapije u uslovima snježnog kolapsa postaje gotovo nemoguć.

– Nemamo ni besplatan javni prijevoz, što dodatno otežava već ionako težak život ljudi koji prolaze kroz bolest i komplikovan zdravstveni sistem – naglašava Glušac za "Avaz".

Ona smatra da je riječ o još jednom pokazatelju nebrige sistema prema najugroženijima, te poručuje da se u kriznim situacijama mora više razmišljati o bolesnim i zdravstveno ranjivim građanima.

# SNIJEG
# ONKOLOŠKI PACIJENTI
# ENIDA GLUŠAC
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