Helez za "Avaz" otkriva detalje misije vojnika u Gazi: Amerikanci odabrali bh. vojnike

- Glavni koordinator su Sjedinjene Države i poziv je stigao od njih. Ako vojna sila broj jedan u svijetu ocijeni da su Oružane snage BiH sposobne da odgovore takvom zadatku, onda je to veliko priznanje za državu BiH – kazao nam je ministar odbrane BiH.

Članovi Predsjedništva BiH jednoglasno su donijeli odluku o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi. Ministar odbrane BiH Zukan Helez kazao je za “Avaz” da učešće Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi i Međunarodnim stabilizacijskim snagama (ISF) ima i duboku ljudsku i moralnu dimenziju, jer stanovnici BiH razumiju bol, strah i neizvjesnost s kojima se suočavaju građani Gaze.

BiH ima 11 jedinica koje su akreditovane prema NATO standardima. Američki zvaničnici su krajem prošle godine predožili da vojnici OS BiH dobiju šansu da se dobrovoljno prijave za misiju u Gazi. Helez ističe da SAD predvode misiju i upućuje zahvalnost na povjerenju Oružanim snagama.

- Uspostavlja se koordinacijsko tijelo, u kojem će biti i brigadir Oružanih snaga BiH. Oni će koordinirati sve aktivnosti i kad bude pripremljen teren, naše jedinice će tamo ući. Tu ima prostora za našu inžinjeriju, vojnu policiju, Bataljonsku grupu… – ističe Helez.

Broj pripadnika koji će biti upućeni u misiju još nije poznat, ali angažman će biti na dobrovoljnoj osnovi, uz adekvatnu novčanu naknadu.

Raspoređivanje ISF-a u Gazi predviđen je drugom fazom mirovnog sporazuma, koji su potpisali Izrael i Hamas.