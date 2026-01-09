Pojašnjeno šta će se desiti ako odbijete dati biometrijske podatke na granici

Ako odbijete dati biometrijske podatke na graničnim prelazima bit će vam zabranjen ulazak na državno područje evropskih zemalja koje upotrebljavaju EES.

Ovo je pojašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za "Slobodnu Bosnu" nakon navoda građana da su im i nakon kreiranja dosijea kroz sistem ulaska u EU, EES (Entry/Exit) ponovno traženi otisci prstiju na graničnim prelazima.

- Morate dati svoje osobne podatke svaki put kad pristignete na vanjsku granicu europskih zemalja koje upotrebljavaju EES, ističu iz MUP-a Hrvatske.

U EES-u se, navode, prikupljaju, evidentiraju i pohranjuju: podaci iz putne isprave (npr. puno ime, datum rođenja), datum i mjesto svakog ulaska i izlaska, prikaz lica i otisci prstiju (tzv. „biometrijski podaci”) i je li vam odbijen ulazak.

Na temelju prikupljenih biometrijskih podataka izradit će se biometrijski modeli i pohraniti u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka.

- Ti će se podaci pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene u živo s postojećim dosjeom u sustavu, što će povećati razinu sigurnosti - naveli su iz MUP-a Hrvatske.

Ističu, da je stoga realno očekivati da obavljanje granične kontrole u određenim situacijama traje duže nego prije uvođenja EES-a, budući da novi sustav uključuje dodatne tehničke i operativne radnje. Međutim, ističu, trajanje granične kontrole ne ovisi isključivo o samom sustavu, već i o nizu drugih okolnosti, uključujući razinu suradnje putnika s policijskim službenicima, postupanje po njihovim uputama, način komunikacije tijekom kontrole te stanju i kvaliteti biometrijskih podataka (otisaka prstiju).

Ovo naime, važi za državljane regije, prvenstveno građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova, te Ukrajine, Moldavije i Velike Britanije kada je u pitanju Evropa. Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema.