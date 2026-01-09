Žuljević za "Avaz": Dijalizni uprkos neočišćenim putevima moraju do terapije

U vremenu kada nefunkcionalna infrastruktura paraliziraju grad, dijalizni pacijenti nemaju luksuz čekanja za njih put do zdravstvene ustanove često znači borbu za život.

Tomislav Žuljević, Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH navodi da zvaničnih prijava o problemima s prevozom nije bilo.

- Otežani uslovi kretanja predstavljaju ozbiljan izazov za osobe koje više puta sedmično moraju stići do dijaliznih centara. Iako neko nije prijavio problem, to ne znači da problema i poteškoća sa dolaskom na dijalizu nije bilo - rekao je Žuljević za „Avaz“.

Dodaje da je kontaktirao i osobu koja je zadužena za dijalizne pacijente na području Kantona Sarajevo, ali da ni ona nije imala informacije o zvaničnim žalbama.

– Vjerovatno su ljudi svjesni da se radi o elementarnoj nepogodi i ponašaju se u skladu s tim, ali to ne znači da problema nije bilo. Teško je očekivati da je sve prošlo bez poteškoća – navodi Žuljević za „Avaz“.

Posebno su ugroženi pacijenti iz prigradskih i brdskih područja, gdje su putevi često slabije očišćeni ili potpuno neprohodni.