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BORBA ZA ŽIVOT

Žuljević za "Avaz": Dijalizni uprkos neočišćenim putevima moraju do terapije

Otežani uslovi kretanja predstavljaju ozbiljan izazov za osobe koje više puta sedmično moraju stići do dijaliznih centara, ističe Žuljević za "Avaz"

Tomislav Žuljević. Facebook-Avaz

Z. Voloder

9.1.2026

U vremenu kada nefunkcionalna infrastruktura paraliziraju grad, dijalizni pacijenti nemaju luksuz čekanja za njih put do zdravstvene ustanove često znači borbu za život.

Tomislav Žuljević, Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH navodi da zvaničnih prijava o problemima s prevozom nije bilo.

- Otežani uslovi kretanja predstavljaju ozbiljan izazov za osobe koje više puta sedmično moraju stići do dijaliznih centara. Iako neko nije prijavio problem, to ne znači da problema i poteškoća sa dolaskom na dijalizu nije bilo - rekao je Žuljević za „Avaz“.

Dodaje da je kontaktirao i osobu koja je zadužena za dijalizne pacijente na području Kantona Sarajevo, ali da ni ona nije imala informacije o zvaničnim žalbama.

– Vjerovatno su ljudi svjesni da se radi o elementarnoj nepogodi i ponašaju se u skladu s tim, ali to ne znači da problema nije bilo. Teško je očekivati da je sve prošlo bez poteškoća – navodi Žuljević za „Avaz“.

Posebno su ugroženi pacijenti iz prigradskih i brdskih područja, gdje su putevi često slabije očišćeni ili potpuno neprohodni.

– Najveći izazovi su upravo u udaljenim mjestima. Ranijih godina imali smo problema s prevozom, posebno u zimskim periodima, ali ovaj put nismo zaprimili konkretne dojave, što ne znači da pacijenti nisu trpjeli – kaže Žuljević za „Avaz“.

Pozitivnim se ocjenjuje otvaranje dijaliznog centra u Goraždu, čime je smanjen broj pacijenata koji moraju putovati u Sarajevo.

– Otvaranjem centra u Goraždu ti pacijenti više ne putuju u Sarajevo, što je značajno olakšanje, naročito u zimskim uslovima, jer smo raniji godina imali dosta problema i poteškoća vezano za transport pacijenata– istaknuo je Žuljević.

Stručnjaci upozoravaju da sistem mora biti spremniji za vanredne situacije, jer za dijalizne pacijente svaki otežan dolazak na terapiju predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

# TOMISLAV ŽULJEVIĆ
# UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA FBIH
# BORBA ZA ŽIVOT
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