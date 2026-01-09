BiH i Hrvatska započinju novu fazu saradnje u oblasti digitalne transformacije

Na inicijativu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska započinju novu fazu saradnje u oblasti digitalne transformacije, nakon što je hrvatska strana na jučerašnjoj sjednici Vlade prihvatila Memorandum o razumijevanju.

Memorandum, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije usvojilo na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, uspostavlja okvir za saradnju u razvoju digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i digitalnih rješenja u skladu sa standardima i praksama Evropske unije.

Ovim korakom potvrđena je zajednička posvećenost jačanju digitalnih kapaciteta, razmjeni stručne podrške i savjetodavne podrške te realizaciji projekata koji će doprinijeti modernijim, sigurnijim i pristupačnijim uslugama za građane, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.