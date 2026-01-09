Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U SKLADU SA STANDARDIMA EU

BiH i Hrvatska započinju novu fazu saradnje u oblasti digitalne transformacije

Memorandum, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije usvojilo na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, uspostavlja okvir za saradnju u razvoju digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i digitalnih rješenja u skladu sa standardima i praksama Evropske unije

Edin Forto. Avaz

FENA

9.1.2026

Na inicijativu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska započinju novu fazu saradnje u oblasti digitalne transformacije, nakon što je hrvatska strana na jučerašnjoj sjednici Vlade prihvatila Memorandum o razumijevanju.

Memorandum, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije usvojilo na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, uspostavlja okvir za saradnju u razvoju digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i digitalnih rješenja u skladu sa standardima i praksama Evropske unije.

Ovim korakom potvrđena je zajednička posvećenost jačanju digitalnih kapaciteta, razmjeni stručne podrške i savjetodavne podrške te realizaciji projekata koji će doprinijeti modernijim, sigurnijim i pristupačnijim uslugama za građane, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

# HRVATSKA
# BIH
# DIGITALNA TRANSFORMACIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.