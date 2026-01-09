Naselje Koševsko brdo bez autobusa, prohodnih pješačkih staza i odvoza smeća

Zbog velike količine snijega koji je u Sarajevu pao 4. januara otežano je i dalje odvijanje saobraćaja u mnogim dijelovima grada, a zbog neočišćenih ulica posebno je kritično u padinskim gradskim dijelovima.

Tako u jednom od najnaseljenijih naselja opštine Centar - Koševskom brdu već peti dan autobusi koji saobraćaju na liniji Dom Armije-Koševsko Brdo voze samo do Ciglana, jer do Koševskog brda ne mogu doći zbog neočišćenog snijega. Problem sa čišćenjem snijega u naselju nastao je zbog brojnih parkiranih vozila prvenstveno u ulicama Anutuna Hangija i Braće Begić.

U Mjesnoj zajednici Koševsko brdo kažu za Fenu da postoji mogućnost da KJP "Park" angažuje pauka kako bi se sa ceste uklonila vozila koja onemogućavaju čišćenje ulica.

- Dosta toga je i do građana. Bitno im je da parkiraju i da ako je moguće vide svog "ljubimca" s prozora - kažu u MZ Koševsko brdo.