Naselje Koševsko brdo bez autobusa, prohodnih pješačkih staza i odvoza smeća

Zbog velike količine snijega koji je u Sarajevu pao 4. januara otežano je i dalje odvijanje saobraćaja u mnogim dijelovima grada, a zbog neočišćenih ulica posebno je kritično u padinskim gradskim dijelovima.
Tako u jednom od najnaseljenijih naselja opštine Centar - Koševskom brdu već peti dan autobusi koji saobraćaju na liniji Dom Armije-Koševsko Brdo voze samo do Ciglana, jer do Koševskog brda ne mogu doći zbog neočišćenog snijega. Problem sa čišćenjem snijega u naselju nastao je zbog brojnih parkiranih vozila prvenstveno u ulicama Anutuna Hangija i Braće Begić.
U Mjesnoj zajednici Koševsko brdo kažu za Fenu da postoji mogućnost da KJP "Park" angažuje pauka kako bi se sa ceste uklonila vozila koja onemogućavaju čišćenje ulica.
- Dosta toga je i do građana. Bitno im je da parkiraju i da ako je moguće vide svog "ljubimca" s prozora - kažu u MZ Koševsko brdo.
Mjesna zajednica također je primila nekoliko prijava vezano za rizična stabla u ovom naselju, većinom u ulici Antuna Hangija.
Građani Koševskog brda imaju različita mišljenja o trenutnoj situaciji. Dok jedni kažu da treba prihvatiti da je riječ o vanrednoj situaciji, drugi smatraju da se puno više moglo uraditi. Također ističu i da teškoće pri kretanju imaju i pješaci, a da ni automobilima nije lako da saobraćaju u ovim uslovima.
- Da nadležni pospu ulice solju i očiste ih, razumjela bih jer zima je. Ali pet dana traje ovakva situacija u naselju i niko ništa ne poduzima - kaže stanovnica ovog naselja.
Građani Koševskog brda također smatraju da bi se u ovoj situaciji mogli privremeno angažovati i kombiji za prevoz.
Zbog automobila koji su parkirani na taxi stajalištima također je onemogućen i rad taksista na štandu Koševsko brdo. Ipak, zabilježen je i povećan broj građana koji ovih dana odgovornost pokazuju parkiranjem vozila u javnoj garaži.
Osim problema sa prevozom i kretanjem, građani ovog naselja kao i mnogih drugih u Sarajevu gdje postoji problem dostupnosti vozila KJP "Rad" susreću se i s problemom neodvoženja smeća.